İngiltere’den yabancı öğrencileri sevindiren iptal: 2 yıl kalıp, çalışabilecekler...
İngiltere, mezun olduktan sonra yabancı öğrencilerin 4 ay içinde ülkeyi terk etmesini öngören kararı iptal etti. Yabancı öğrenciler isterlerse 2 yıl daha ülkede kalabilecek ve iş bulup çalışabilecek.
İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı, 2012 yılında alınan, mezun olduktan sonra yabancı öğrencilerin 4 ay içinde ülkeyi terk etmesini öngören kararı iptal etti. Böylece öğrenciler, 2012 öncesinde olduğu gibi 2 yıl daha ülkede kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek. Değişiklik, gelecek sene lisans ve üstü bölümlere başlayacak yabancı öğrencileri kapsayacak. Mezun olduktan sonra çalışılacak iş kollarına bir sınırlama getirilmezken, öğrencilerin göçmenlik durumlarını sürekli kontrol ettiği bilinen bir kurumda okumaları gerekecek.
BAŞBAKAN JOHNSON: KARİYER İMKANI
Başbakan Boris Johnson, değişikliğin öğrencilere ‘potansiyellerini ortaya çıkarma’ ve İngiltere’de kariyer yapma imkanı sağladığını söyledi. Johnson, ayrıca DNA’nın yaklaşık 60 yıl önce Cambridge Üniversitesi’nde uluslararası araştırma ekibi tarafından keşfedildiğini de anımsatarak, son değişikliğin bu gibi bilimsel gelişmelerin daha da ileri taşınmasına yardımcı olacağını ifade etti. Üniversiteler Birliği Başkanı Alistair Jarvis ise kararın İngiltere ekonomisine fayda sağlayacağına dikkati çekti. İngiltere’de geçen yıl öğrenim gören 450 bin yabancı öğrenci, ekonomiye 26 milyar sterlin katkı sağladı.
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