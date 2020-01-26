İngiltere’den Mekke’ye İslamiyet’i tanıtmak için yürüyor

İNGİLTERE’nin Manchester şehrinde moda tasarımcılığı yapan Ferid Feyadi, İslamiyet’in bir barış dini olduğunu göstermek için Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine yürümeye karar verdi. 1 yıl önce Manchester’dan yola çıkan Feyadi, Türkiye’ye Yunanistan üzerinden gidip, İpsala Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Mekke şehrine gidip, burada hac vazifesini yerine getirmek isteyen Feyadi, yol boyunca tanıştığı kişilere İslamiyet’in bir barış dini olduğunu anlatıyor. ‘AMACIM MEKKE’YE YÜRÜYEREK GİTMEK’

Küçük bir el arabası boyutundaki karavanla yola çıkan Feyadi, dinlenme ve uyku ihtiyacını ise bu karavanda giderdiğini söyledi. Ferid Feyadi, küçük karavanla ya da bisikletle Mekke’ye gidenlerden etkilenip, yola çıktığını belirterek, “Kasım ayında İngiltere’den Fransa’ya gemiyle geçtim. Daha sonra ise küçük karavanımla birlikte yürüyorum. Bugün önce İpsala’ya daha sonra da Keşan’a ulaştım. Amacım Mekke’ye ulaşmak. Bir nevi hac ziyareti yapmak. Ama yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Temmuz ayında Mekke’de olmayı planlıyorum. Buraya kadar 3 bin 800 kilometre yol yaptım. Önümde 2 bin 500 kilometre daha var” dedi. ‘AMACIM YANLIŞ İSLAM İNANCINI YIKMAK’

Hristiyanların hac için yürüyerek Vatikan’a gittiğini ifade eden Feyadi, “Ben de bir Müslüman olarak yürüyerek hacca gitmeyi istedim. Bu Hristiyanlarda da bu var. Yürüyerek Vatikan’a gidiyorlar. Amacım batıdaki yanlış İslam inancını yıkmak. Batı’da herkes İslam hakkında çok kötü düşüncelere sahip. Batı medyası da İslam hakkında yanlış haberler yapıyor. İslam’ın bir barış dini olduğunu vurgulamak için de yola çıktım. Bizi tanımadan yargılıyorlar. Ben, İslamiyet’i tanıtmak istiyorum” diye konuştu. Ferid Feyadi, Keşan’da, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın misafiri olarak otele yerleştirildi.