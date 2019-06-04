İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
Vanlı sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya İngiltere’yi harekete geçirdi. Hayırseverler, kentteki bedensel engellilere 2 adet akülü tekerlekli sandalye gönderdi.
SOSYAL medya hesabından Van’daki bedensel engelliler için kampanya başlatan ‘Vanlı Amcan’ adlı kullanıcının çağrısı İngiltere’ye ulaştı. Paylaşım sonucu İngiltere’den gönderilen 2 adet akülü tekerlekli sandalye, Vanlı engellilerin hayalini gerçekleştirdi. Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan yürüme engelli Emrah Puyan (16) ve Gürpınar ilçesinde yaşayan yürüme engelli Dursun Kahraman’ın (65) yaşadığı sıkıntılar, ‘Vanlı Amcan’ tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler, büyük sevinç yaşadı.
‘VANLI AMCAN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ’
İlk olarak tekerlekli sandalyeye kavuşan Emrah Puyan’a, ‘Vanlı Amcan’a teşekkür etti. Kardeşinin yeni tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen abla Maşide Puyan ise, “Doğuştan engelli olan kardeşimin protez bacakları vardı. Ancak üstüne tam basamadığı için olmadı. Bizde yaşının daha büyük olmasını bekledik. Kardeşimin mutluluğunu ‘Vanlı Amcan’a borçluyuz. Kendisine ve hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.
DIŞARIDA OYNARKEN AKÜLÜ SANDALYE İSTEMİŞ
Emrah’ın dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynarken kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini söyleyen özel bir rehabilitasyon çalışanı Nuhi Ertaş da, bunun üzerine çektiği videoyu ‘Vanlı Amcan’ adlı sosyal medya kullanıcısıyla paylaştığını dile getirdi. Ertaş, sosyal medyada başlatılan kampanya sonucunda Emrah’ın akülü sandalyeye kavuştuğunu kaydetti. İngiltere’den gönderilen akülü tekerlekli sandalyenin ikinci adresi ise Gürpınar’ın Tutmaç Mahallesi oldu. Gürpınar’da tekerlekli sandalyesine kavuşan Dursun Kahraman, engelinden dolayı büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti. Babasının bile kendisine böyle bir iyilik yapmadığına dikkat çeken Kahraman, ‘Vanlı Amcan’a teşekkür etti.
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