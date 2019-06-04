İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
GeriAvrupa İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
04.06.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

Vanlı sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya İngiltere’yi harekete geçirdi. Hayırseverler, kentteki bedensel engellilere 2 adet akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

SOSYAL medya hesabından Van’daki bedensel engelliler için kampanya başlatan ‘Vanlı Amcan’ adlı kullanıcının çağrısı İngiltere’ye ulaştı. Paylaşım sonucu İngiltere’den gönderilen 2 adet akülü tekerlekli sandalye, Vanlı engellilerin hayalini gerçekleştirdi. Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan yürüme engelli Emrah Puyan (16) ve Gürpınar ilçesinde yaşayan yürüme engelli Dursun Kahraman’ın (65) yaşadığı sıkıntılar, ‘Vanlı Amcan’ tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler, büyük sevinç yaşadı.

‘VANLI AMCAN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ’
İlk olarak tekerlekli sandalyeye kavuşan Emrah Puyan’a, ‘Vanlı Amcan’a teşekkür etti. Kardeşinin yeni tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen abla Maşide Puyan ise, “Doğuştan engelli olan kardeşimin protez bacakları vardı. Ancak üstüne tam basamadığı için olmadı. Bizde yaşının daha büyük olmasını bekledik. Kardeşimin mutluluğunu ‘Vanlı Amcan’a borçluyuz. Kendisine ve hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.

İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

DIŞARIDA OYNARKEN AKÜLÜ SANDALYE İSTEMİŞ
Emrah’ın dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynarken kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini söyleyen özel bir rehabilitasyon çalışanı Nuhi Ertaş da, bunun üzerine çektiği videoyu ‘Vanlı Amcan’ adlı sosyal medya kullanıcısıyla paylaştığını dile getirdi. Ertaş, sosyal medyada başlatılan kampanya sonucunda Emrah’ın akülü sandalyeye kavuştuğunu kaydetti. İngiltere’den gönderilen akülü tekerlekli sandalyenin ikinci adresi ise Gürpınar’ın Tutmaç Mahallesi oldu. Gürpınar’da tekerlekli sandalyesine kavuşan Dursun Kahraman, engelinden dolayı büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti. Babasının bile kendisine böyle bir iyilik yapmadığına dikkat çeken Kahraman, ‘Vanlı Amcan’a teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
Avrupa’da bayram coşkusu
May’den Ramazan Bayramı mesajı
5 sterline almışlardı! 1 milyon sterline satılabilir