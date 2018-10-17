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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
17.10.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu

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İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu

Avrupa’da yaşayan Türklerle ilgili göç, sanat, çocuk ve edebiyat temalı eserler yazan Semra Eren-Nijhar, 9. kitabı ‘Turks in London The Unheard Voices’i, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu rezidansında tanıttı.

TÜRKİYE’NİN Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Konsolus Gülcan Ökçün, KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar, Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik, Enfield Belediye Meclis Üyesi Yasemin Brett ile sanatçı, akademisyen, yazarlar, sivil toplum derneklerinin temsilcileriyle birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu

Başkonsolos Ergin, İngilizce kitabın içeriğine değinerek, biyografilerin Londra’da yaşayan ve yaşamış olan Türklerin hayatlarına ışık tuttuğunu ve bu bağlamda çalışmanın kendi alanında önemli bir eser olduğunu söyledi.

İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu

KİTAP ÖZ YAŞAM HİKAYELERİ İÇERİYOR
İngiltere’de yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıs Türk’ü insanların yaşam öykülerinin ilk kez böyle bir kitapta buluştuğunu belirten Eren-Nijhar teşekkür konuşmasının ardından okuyucularına kitabını imzaladı.

İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu

Resepsiyonda Ethem Demir’in seslendirdiği eserlere Nevabuselik Koro şefi Asım Çeliktürk ile birlikte müzisyenler Hatice Çeliktürk, Taner Ertuğrul ve Adam Quor etti.

İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu

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