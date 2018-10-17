İngiltere’deki Türklerin yaşam öyküleri kitap oldu
Avrupa’da yaşayan Türklerle ilgili göç, sanat, çocuk ve edebiyat temalı eserler yazan Semra Eren-Nijhar, 9. kitabı ‘Turks in London The Unheard Voices’i, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu rezidansında tanıttı.
TÜRKİYE’NİN Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Konsolus Gülcan Ökçün, KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar, Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik, Enfield Belediye Meclis Üyesi Yasemin Brett ile sanatçı, akademisyen, yazarlar, sivil toplum derneklerinin temsilcileriyle birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Başkonsolos Ergin, İngilizce kitabın içeriğine değinerek, biyografilerin Londra’da yaşayan ve yaşamış olan Türklerin hayatlarına ışık tuttuğunu ve bu bağlamda çalışmanın kendi alanında önemli bir eser olduğunu söyledi.
KİTAP ÖZ YAŞAM HİKAYELERİ İÇERİYOR
İngiltere’de yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıs Türk’ü insanların yaşam öykülerinin ilk kez böyle bir kitapta buluştuğunu belirten Eren-Nijhar teşekkür konuşmasının ardından okuyucularına kitabını imzaladı.
Resepsiyonda Ethem Demir’in seslendirdiği eserlere Nevabuselik Koro şefi Asım Çeliktürk ile birlikte müzisyenler Hatice Çeliktürk, Taner Ertuğrul ve Adam Quor etti.
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