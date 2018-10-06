İngiltere'deki Türklere ilk mesaj: Kapım ve telefonum size hep açık
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türk toplumuna ilk mesajını Facebook'tan verdi. Yalçın mesajında Türk toplumuna "Birleşik Krallık’taki en önemli görev ve sorumluluğum sizlersiniz. Kapım ve telefonum size hep açık olacak" dedi.
BÜYÜK Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi görevine atanan Ümit Yalçın, göreve başlamasından beş gün sonra Türk toplumuna hitaben ilk mesajını yayınladı. Büyükelçiliğin resmi Facebook sayfasında yer alan Büyükelçi'nin, “Kıymetli Vatandaşlarımız” diye başlayan mesajı özetle şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi olarak 1 Ekim 2018'de göreve başladım. Öncelikle, tarihten gelen köklü ilişkilere, dostluk ile müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olduğumuz Birleşik Krallık’ta görev yapmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim."
EN ÖNEMLİ GÖREVİM
"Birleşik Krallık’taki görev ve sorumluluğumun en önemli bölümünü ise burada yaşayan siz değerli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. 1960’lı yıllardan itibaren buraya göç etmeye başlayan vatandaşlarımız, her alanda Birleşik Krallık’la ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak bir konuma ulaşmıştır. Burada görev yaptığım dönemde, toplumumuzun değerli fertleriyle çeşitli vesilelerle bir araya gelebilmeyi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sizlere destek olabilmeyi umuyorum. Yurtdışında yaşayan vatandaşına, işadamına, öğrencisine, sanatçısına yakın, kapısı-telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğimi bilmenizi isterim. Mesai arkadaşlarımla birlikte her konuda görüşleriniZİ almaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir ve hepinize en iyi dileklerimi sunarım.”
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