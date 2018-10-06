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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
06.10.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

İngiltere'deki Türklere ilk mesaj: Kapım ve telefonum size hep açık

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İngiltere'deki Türklere ilk mesaj: Kapım ve telefonum size hep açık

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türk toplumuna ilk mesajını Facebook'tan verdi. Yalçın mesajında Türk toplumuna "Birleşik Krallık’taki en önemli görev ve sorumluluğum sizlersiniz. Kapım ve telefonum size hep açık olacak" dedi.

BÜYÜK Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi görevine atanan Ümit Yalçın, göreve başlamasından beş gün sonra Türk toplumuna hitaben ilk mesajını yayınladı. Büyükelçiliğin resmi Facebook sayfasında yer alan Büyükelçi'nin, “Kıymetli Vatandaşlarımız” diye başlayan mesajı özetle şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi olarak 1 Ekim 2018'de  göreve başladım. Öncelikle, tarihten gelen köklü ilişkilere, dostluk ile müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olduğumuz Birleşik Krallık’ta görev yapmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim."

İngilteredeki Türklere ilk mesaj: Kapım ve telefonum size hep açık

EN ÖNEMLİ GÖREVİM
"Birleşik Krallık’taki görev ve sorumluluğumun en önemli bölümünü ise burada yaşayan siz değerli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. 1960’lı yıllardan itibaren buraya göç etmeye başlayan vatandaşlarımız, her alanda Birleşik Krallık’la ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak bir konuma ulaşmıştır. Burada görev yaptığım dönemde, toplumumuzun değerli fertleriyle çeşitli vesilelerle bir araya gelebilmeyi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sizlere destek olabilmeyi umuyorum. Yurtdışında yaşayan vatandaşına, işadamına, öğrencisine, sanatçısına yakın, kapısı-telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğimi bilmenizi isterim. Mesai arkadaşlarımla birlikte her konuda görüşleriniZİ almaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir ve hepinize en iyi dileklerimi sunarım.”

 

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