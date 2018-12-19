İngiltere’deki kampanya 400 bin çocuğa yardım eli uzattı
İngiltere hükümetinin, çocukların korunması ve çocuk istismarının önlenmesi için başlattığı kampanya 400 bin çocuğa destek eli uzattı.
İngiltere Eğitim Bakanlığı Mart 2016’da halkı, çocuk tacizini yetkililere bilgilendirmeye teşvik etmek için ülke çapında bir iletişim kampanyası başlatmıştı. Kampanya çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmali ele alıyor. İngiltere ve Galler Barolar Birliği (Law Society) üyesi ve avukatı Aynur Gökyıldız, kampanyanın amacını “İnsanların harekete geçirilmesi ve böylece istismar edilen çocuklara daha çabuk ulaşılarak yardım edilmesinin sağlanması” diye açıkladı ve ekledi: “Bakanlığın ilgili biriminin hazırladığı posterler bastırıldı bunlar belediye, polis binalarına ve okullara asıldı. ‘Etrafınızdaki mağdur çocuklara dikkat edin kafanızdan soru işareti geçiyorsa haber verin’ mesajı verildi. Bunda da başarılı olundu. Kampanya ile ilgili geçen sene yaklaşık 400 bin çocuk desteklendi yardım edildi. Çünkü birileri bu çocuklara yardım edilmesi gerektiğini gördü ve şikayet etti. Birçok istismar ve ihmal biçimi birbirinin yanındadır ve bir çocuğun çocuk koruma sisteminde bulunmasının en yaygın nedeni ihmaldir”.
İNGİLTERE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLİR
Bu kampanyanın İngiltere’de çok başarılı olduğuna değinen Avkuat Gökyıldız, “Türkiye’nin de bu kampanyayı örnek alıp uygulamasını çok isteriz. Gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekse de özellikle Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Türkiye’den hangi kurum bu konu ile ilgilenmek isterse İngiltere’den destek vermeğe hazırız. Yeter ki çocuk istismarını durdurmak için böyle bir proje başlatsınlar. İngiltere toplumuna, kadın derneklerine aile içi şiddet konusunda ihtiyacı olan kadınlara hukuksal haklarını anlatıyor, ücretsiz destek veriyor. İnsan hakları, aile içi şiddet ve çocukların korunması konuları ile de yakından ilgileniyor” dedi. Gökyıldız’ın, konuyla ilgili hazırladığı Türkçe web sitesi http://savıngseastars.co.uk/en/ adresinden görülebilir. Oxford Brookes Üniversitesi mezunu Gökyıldız yüksek lisansını University of Westminster, London’da yaptı. İngiltere eğitimi sayesinde sosyal sorumluluk projelerine başladığını bu birikiminden Türkiye’nin de faydalanmasını isteyen Gökyıldız, “Çocuklar için hep birlikte güzel şeyler yapabiliriz yeter ki bir an önce başlayabilelim” diyor.
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