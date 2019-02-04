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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
04.02.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

İngiltere’deki evlerinden de ayrılmak zorunda kaldılar

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İngiltere’deki evlerinden de ayrılmak zorunda kaldılar

İç savaş nedeniyle Suriye’yi terk etmek zorunda kalan Cemal ve ailesi, sığındıkları İngiltere’de de saldırıya uğrayınca, buradaki evlerini de terk etmek zorunda kaldı.

SURİYELİ 16 yaşındaki Cemal, 25 Ekim 2018’de Huddersfield kentinde okul arkadaşının saldırısına uğramıştı. Saldırı görüntüleri, sosyal medya vasıtasıyla yayılınca geniş yankı uyandırmıştı. Cemal’in babası, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, tehdit içeren videoların yayıldığını gördükten sonra Huddersfield kentinden 3 gün önce ayrıldıklarını söyledi. Adı verilmeyen baba, şunları söyledi:
“Suriye’yi burada yeni bir geleceğimiz olsun diye terk ettik. Bu ülkenin bizi güvende tutacağını umuyorduk. Ancak Huddersfield’de de kalamadık. Çocuklarımın ve bizlerin tehdit edildiği videodan sonra artık güvenli değildi. Ayrılmak zorunda kaldık, başka bir seçenek yoktu. Huddersfield’deki diğer Suriyeli aileler de tehlike altında. Onlara destek verilmiyor. Bize benzer sorunlar yaşıyorlar. Biz gitmek zorunda kaldık. Diğerleri de aynı şeyi yapacak. Sadece Cemal değil, kızım Farah da saldırıya maruz kaldı. Yaşadıklarından sonra intihara teşebbüs etti.”

BAŞÖRTÜMÜ VE SAÇIMI ÇEKİYORLARDI
14 yaşındaki Farah ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Buraya ilk geldiğimde sadece yeni arkadaşlar edinmek istedim. Doktor olacaktım. Başımıza gelenlerin sebebini anlamadık. Değişik kökenlerden gelenlerin yaşadığı bir yerde olmaktan mutluyduk. Sadece arkadaş edinmek ve okula gitmek istedik. Her gün şiddete maruz kaldık. Hep başörtümü ve saçımı çekiyorlardı. (Kötü) şeyler söylüyorlardı. Cemal için de durum aynıydı. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Çok üzüldüm, ne yapacağımı bilmiyordum.”

KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ
Olay sonrası sessiz kalmayı tercih eden Cemal de Huddersfield’de yaşananları hatırlamak istemediğini söyledi: “Maruz kaldığımız şeyler karşısında herkesten yardım istedik ancak kimse bizi dinlemedi. Sadece yeniden okula gitmek, yeni arkadaşlar edinmek ve Huddersfield’le ilgili şeyleri unutmak istiyoruz.”

170 BİN STERLİN TOPLANMIŞTI
Cemal’in ailesi, 2016’da Suriye’yi terk edip önce Lübnan’daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere’ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield’e yerleştirilmişti. Geçen ekim ayında sosyal medyada yayılan bir videoda, yere yıkıldığı ve boğmakla tehdit edilerek ağzına su döküldüğü görülen Cemal, bir daha okula gidemezken, başka bir videoda da Farah’ın benzer saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.
Olayla ilgili 16 yaşındaki çocuğun polis tarafından ifadesi alınırken, düzenlenen yardım kampanyasında aile için yaklaşık 170 bin sterlin toplanmıştı.

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