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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
29.08.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

İngiltere’deki başarılı Kıbrıslı Türkler ikinci kez belirleniyor

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İngiltere’deki başarılı Kıbrıslı Türkler ikinci kez belirleniyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin bir ilke imza atarak 2017 yılında ilk kez düzenlediği ve ülkedeki başarılı Kıbrıslı Türklerin ödüllendirildiği törenin ikincisi düzenleniyor. 26 başlıkta verilecek ödüller, 12 Ekim’de Bloomsbury’deki Royal National Hotel’te düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

İNGİLTERE’deki başarılı Kıbrıslı Türklerin ödüllendirildiği etkinliğin ikincisi düzenleniyor. Britanya’daki Kıbrıslı Türklerin başarılarının ödüllendirileceği ‘Gala ve Ödül Töreni’, Londra merkezinde Bloomsbury’deki Royal National Hotel’de12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. Gecede ödül töreninin yanı sıra canlı müzik, dans ve eğlence de olacak. Gecede verilecek olan 26 ödül arasında Yılın Kadın ve Erkek Rol Modelleri, Yükselen Yıldızlar ve Hayat Boyu Başarı Ödülü de yer alıyor.

İngiltere’deki başarılı Kıbrıslı Türkler ikinci kez belirleniyor


İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal.

KAZANANLARI JURİ BELİRLEYECEK
2019 yılının kazananları, CTCA’in ve toplumun önde gelenlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenecek. En İyi Sivil Toplum Aktivisti Ödülü ise halk oylaması ile saptanacak. Adaylar ve nasıl oy verileceği eylül ayı başında duyurulacak. Etkinliğin tüm kazancı CTCA UK’nin gelecek projeleri için kullanılacak. Kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan konsey, tam zamanlı bir eleman ve bir bina edinerek topluma daha iyi hizmet etmeyi amaçlıyor.
Galanın ilk kez düzenlendiği 2017 yılında, ödül kazananlar arasında çığır açan aktivist Akile Işın, iş insanı ve BBC Dragonlarından Touker Süleyman, ünlü şef Selin Kiaizim ve ‘Love Island’ (Aşk Adası) reality programının birincisi Cem (Kem) Çetinay da vardı.

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