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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
12.10.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

‘İngiltere’de sömürgecilik ve kölelik tarihi öğretilsin’

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‘İngiltere’de sömürgecilik ve kölelik tarihi öğretilsin’

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun yanı sıra sömürgecilik ve köle ticaretinin tarihinin de anlaşılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bristol’de ‘Siyah Tarih Ayı’ etkinlikleri kapsamında konuşan Corbyn, gelecek nesillerin, siyahilerin İngiltere tarihindeki rolünü ve eşitlik için verdikleri mücadeleyi bilmesi gerektiğini söyledi. ‘Siyahilerin tarihi Britanya’nın tarihidir’ diyen Jeremy Corbyn, şunları söyledi: “Her yıl bir tek ayla sınırlı kalmamalıdır. Britanya İmparatorluğu’nun, sömürgeciliğin ve köleliğin mirasını ve rolünü toplum olarak anlamamız bugün her zamankinden daha önemli. Bir ‘Özgürleşme Eğitim Vakfı’ kurulmalı. Bu yapının çatısı altında gençlere kölelik tarihi ve özgürleşme mücadelesi konusunda çeşitli programlar marifetiyle eğitim verilmeli. Eğitim programları çerçevesinde düzenlenecek gezilerle sömürgeleştirilme öncesinde Afrika medeniyeti üzerine odaklanılı.”

‘SİYAH TARİH AVI’
İngiltere’de her yıl ekim ayında ülkedeki siyahi vatandaşlara yönelik olarak ‘Siyah Tarih Ayı’ kutlanıyor. Bir ay boyunca düzenlenen konferans, gösteri ve toplantılarla siyahilerin İngiltere tarihindeki yeri ve eşitlik mücadelesi üzerinde duruluyor.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta 2011 nüfus sayımına göre yaklaşık 2 milyon siyahi vatandaş nüfusun yüzde 3’ünü oluşturuyor. Ülkedeki siyahi nüfusun çoğunluğu Britanya İmparatorluğu’nun Afrika ve Karayipler’deki eski sömürgelerinden geliyor.
İngiltere’nin batısındaki liman kenti Bristol, İngiltere’nin Afrika kaynaklı köle ticaretinde oynadığı merkezi rolle biliniyor. Kayıtlara göre 1698-1807 tarihlerinde 2 bin 108 gemi ile Afrika’dan Karayipler’e köle ticareti yapıldı. İngiltere’de kölelik 1834’te yasaklandı.

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