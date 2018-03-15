İngiltere’de saldırıya uğrayan Mısırlı öğrenci öldü

Mısır’ın Londra Büyükelçisi Nasır Kamil de özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, genç kızın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Büyükelçi, Mısırlı yetkililerin olayla ilgilendiklerini ve cenazenin ülkeye getirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Olayın ‘cinayet’ olduğunu ‘siyasi’ bir içeriğe sahip olmadığını vurgulayan Büyükelçi Kamil, ülkesinin, Meryem’in hakkını arayacağını ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İngiliz yetkililere olayın aydınlatılmasında özen göstermeleri talebinde bulunmuştu.

Mısır medyasında mart ayının başında yayınlanan görüntülerde, İngiltere’de eğitim gören Meryem Abdusselam’ın, çok sayıda kız tarafından darbedildiği görülmüştü.