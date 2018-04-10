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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: IngImage
10.04.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

İngiltere’de korkutan ‘tecavüz’ raporu

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İngiltere’de korkutan ‘tecavüz’ raporu

İngiltere ve Galler’de her yıl ortalama 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Bu da ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşandığını gösteriyor.

İngiltere ve Galler’deki tecavüz vakalarını inceleyen ve psikolojik destek sağlayan sivil toplum kuruluşu Rape Crisis, yayımladığı raporda, 2016-2017 döneminde 202 bin 666 cinsel saldırı ihbarı yapıldığını açıkladı. Örgüt, tecavüz kurbanları için 450 bin seans avukatlık, duygusal destek ve danışmanlık hizmeti verdi.
Bu dönemde 67 bin 59 kişi örgütün sağladığı uzman desteğinden yararlandı. Bu sayı, önceki yıla oranla yüzde 16 artış gösterdi.
Örgütten hizmet alan kurbanların yüzde 42’sini çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan yetişkinler oluşturdu.
Rapora göre, tecavüz kurbanlarının yüzde 93’ünü kadınlar teşkil ediyor. Tecavüz kurbanlarından 2 bin 651’i ise 15 yaşından küçük. Tecavüze uğrayan 15 yaşından küçük çocuk sayısı önceki döneme oranla yüzde 55, 25 yaşından küçük genç sayısı ise yüzde 36 arttı.
Rapora göre, İngiltere ve Galler’de birden fazla cinsel istismara uğrayan çocukların oranı da 30 kat arttı.

KURBANLARIN YÜZDE 25’İ ENGELLİ
Örgüte tecavüz şikayetiyle başvuranların yüzde 20’sini siyahilar ve etnik azınlık grubu mensupları oluşturuyor. Tecavüz kurbanlarının yüzde 25’i ise engelli. Rapora göre, İngiltere ve Galler’de her yıl yaklaşık 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Bu da ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşandığını gösteriyor.
Örgüt, 16 ila 59 yaşlarındaki her 5 kadından birinin cinsel şiddetin bir türüne maruz kaldığına dikkati çekti.
Tecavüz kurbanlarının yüzde 90’ı, saldırganı saldırıdan önce tanıyor.
Cinsel saldırıya uğrayanların sayısının yılda 500 bine yakın olabileceği uyarasını yapan örgüt, cinsel şiddet kurbanlarının sadece yüzde 15’inin polise başvurduğunu belirtti.

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