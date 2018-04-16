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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AFP
16.04.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

İngiltere’de ikinci Brexit talebi

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İngiltere’de ikinci Brexit talebi

İngiltere’de Avrupa Birliği ile varılacak nihai üyelikten ayrılma anlaşmasının referanduma sunulması için kampanya başlatıldı. Kampanyayı düzenleyenler anlaşma konusunda son sözü halkın söylemesi gerektiği görüşünde.

İNGİLTERE’de Avrupa Birliği’nden çıkılmasına karşı olan bir grup, ‘Halkın Oyu’ adı altında bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek verenler arasında İngiltere’nin AB üyesi olarak kalmasını isteyen siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor.

Grup, AB’den ayrılmadan önce varılan nihai anlaşmanın tekrar halk oylamasına sunulmasını talep ediyor. Kampanyaya destek verenler varılacak anlaşmada son sözü halkın söylemesi gerektiğini savunuyor.

MAY İKİNCİYE KARŞI ÇIKIYOR
Brexit referandumu sonrası Başbakanlık koltuğunu üstlenen Theresa May ise ikinci bir referandumun gündemde olmadığını yineledi.
İngiltere Liberal Demokrat Parti sözcüsü Tom Brake ise 2016 yılında yapılan Brexit referandumuna katılmayan gençlere fikirlerini beyan edebilmeleri için ikinci bir şansın daha verilmesi gerektiğini belirtti.
Yeşiller Partisi Eş Başkanı Caroline Lucas da verilecek kararın çok önemli olduğunu ve bu nedenle kararın yalnızca siyasetçiler tarafından verilmesinin doğru bulmadığını belirtti.

2019’DA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin sürecin 2019’da tamamlanması hedefleniyor. İngiltere’nin AB’den ayrılma koşullarına ilişkin nihai anlaşmanın da Ekim ayına kadar tamamlanması isteniyor. Anlaşmanın İngiltere’deki parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.
2016’da düzenlenen referandumda İngilizlerin yüzde 51.9’u AB’den ayrılma yönünde, yüzde 48,1’i de birliğe üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

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