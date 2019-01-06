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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
06.01.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

İngiltere’de günlük ölümün en yüksek olduğu 6 Ocak’ta halka dışarı çıkmayın uyarısı

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İngiltere’de günlük ölümün en yüksek olduğu 6 Ocak’ta halka dışarı çıkmayın uyarısı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 6 Ocak’ta ölüm oranları, günlük ortalama ölüm oranlarından yüzde 25 daha fazla. Halka bugünde evde kalması çağrısı yapıldı.

İNGİLTERE’DE uzmanlar halka 6 Ocak’ta “Evinizde oturun, riskli işler yapmaktan ve dışarı çıkmaktan kaçının çünkü bu pazar, İngiltere’de ölümlerin en çok yaşandığı gün” çağrısı yaptı.
Bu fikir birçoklarına ürkütücü gelebilir. Ancak İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri 2005’ten bu yana 6 Ocak’ta diğer herhangi bir gün de yaşanandan daha fazla ölüm vakası görüldüğünü ortaya çıkardı.
6 Ocak’ta ortalama ölen kişi ortalaması 1.732’ye ulaşırken, bu oran yıl geleninde 1.387 olarak hesaplandı. Ayrıca 5 ve 7 Ocak tarihlerinde de ortalamaya göre daha sık ölümler yaşanıyor.
Analistler 6 Ocak’ta yükselen ölümlerin, soğuk havanın insanları enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha kırılgan yapmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Sonuç olarak bu hastalıklar özellikler yaşlılar arasında fiziksel zayıflıklara ve ölüme yol açabiliyor.

İngiltere’de günlük ölümün en yüksek olduğu 6 Ocak’ta halka dışarı çıkmayın uyarısı

6 OCAK ULUSAL ÖLÜM GÜNÜMÜZ
The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Shepell Araştırma Grubu’ndan Steve Cottle “İntihar ve intihar girişimleri, Noel tatilinin ardından ve Ocak ayının başlarında, yükseliş eğilimde oluyor” diye belirtiyor.
Öte yandan cenaze hizmetleri veren Beyond, 30 Temmuz’da 1.208 olan ortalama ölüm sayısının yıl boyunca en düşük seviyesine indiğini ifade ediyor. Ve bu seviye günlük yılın ortalamasının yüzde 13 altında.
Beyon’un kurucu ortağı James Dunn, “Noel tatilinin hemen arkasından böyle bir gerçekle yüzleşmek dehşet verici. Ama 6 Ocak bizim ‘ölüm’ günümüz” diye konuştu.

İngiltere’de günlük ölümün en yüksek olduğu 6 Ocak’ta halka dışarı çıkmayın uyarısı

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