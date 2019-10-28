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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.10.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

İnsan ömrü evde 80, sokakta 40!

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İnsan ömrü evde 80, sokakta 40!

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler’de sokakta ölen evsizlerin sayısına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, sokakta ölen evsizlerin yaşı, cinsiyeti ve ölümlerin en çok gerçekleştiği şehirlere ilişkin bilgiler de yer aldı.

RAPORA göre, 2013-2019 yıllarında ülkede toplam 3 bin 353 evsiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 2013’te 482 iken, bu sayı 2018’de 726’ya yükseldi. Sokakta ölen evsizlerin yüzde 88’ini erkekler oluşturdu, ölümlerin en çok yaşandığı kent de Londra oldu. Erkeklerin ortalama ömrünün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama ömrü 45, evsiz kadınların ise 43 olarak belirlendi.

İnsan ömrü evde 80, sokakta 40

ÖLÜMLER UYUŞTURUCU KULLANIMINA BAĞLI
Ulusal İstatistik Ofisi, Sağlık ve Yaşam Analizi Bölümü Başkanı Ben Humberstone, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporla İngiltere ve Galler’de ulusal sorun haline dönüşmüş evsizler konusunda çalışma yapacaklara yardımcı olmak istediklerini kaydetti. İngiltere ve Galler’de sokakta ölen evsiz sayısının 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çeken Humberstone, ölümlerin çoğunun artan uyuşturucu kullanımına bağlı olduğunu belirtti.

GİZLİ EVSİZLER 3 MİLYONDAN FAZLA
İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesinin 2017’de yayımladığı rapora göre, İngiltere’de yaklaşık 10 bin kişi sokakta, 120 bin çocuk ise geçici barınaklarda yaşıyor. Ülkede yaklaşık 90 bin aile ise belediyelerin sağladığı geçici barınaklarda hayatını sürdürüyor. Tek gecelik yurtlar, hostel’lar, kadın sığınma evleri veya sosyal konutlar ‘geçici barınak’ kabul ediliyor. Ülkede bir arkadaşının ya da akrabasının yanına sığınarak yaşayan ‘gizli evsizlerin’ sayısının da 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

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