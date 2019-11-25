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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
25.11.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

İngiltere’de ‘Blue Story’ filminde bıçaklı kavga çıkınca...

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İngiltere’de ‘Blue Story’ filminde bıçaklı kavga çıkınca...

İngiltere’de iki sinema zinciri, Birmingham şehrindeki gösterimi sırasında 100 genç arasında bıçaklı kavganın çıktığı ‘Blue Story’ filmini salonlarında yasakladığını açıkladı.

VUE ve Showcase adındaki iki sinema salonu zinciri, Birmingham’daki Star City alışveriş merkezindeki gösterimi sırasında çıkan olaylarda yedi polis memurunun yaralandığı filmi hiçbir sinema salonlarında göstermeyeceklerini belirtti. Olayın ardından gözaltına alınan beş genç, evlerini gece terk etmemek ve İngiltere’deki hiçbir Star City sinemasına gitmemek şartıyla tahliye edildi. Açıklama yapan filmin yazarı ve yönetmeni Andrew Onwubolu, yaşanan olay yüzünden büyük bir üzüntü duyduğunu, ancak şiddet olaylarının film yüzünden kaynaklanmadığını söyledi.

ŞİDDET DEĞİL SEVGİ
Rap şarkıcılığından film yapımına geçen Onwubolu, ‘Blue Story’nin şiddet değil sevgiyle ilgili bir film olduğunu söyledi. Dağıtımcı şirket Paramount Pictures da yaşanan olaylardan ötürü üzüntü duyduklarını ancak filmin çok olumlu tepkiler ve eleştiriler aldığını belirtti. Onwubolu’nun YouTube için yaptığı bir mini seriden esinlenen film, Londra’nın farklı bölgelerinde yaşayan iki arkadaşın ve bir sokak savaşının rakip taraflarının hikayesini anlatıyor.

ÇIĞLIKLAR DUYULUYOR
İngiltere merkezli filmin yapımcı şirketlerinden olan BBC Films de Blue Story’nin ‘çete şiddetinin güçlü bir şekilde anlatıldığı’ bir film olduğunu kaydetti. Olayın yaşandığı geceden paylaşılan videolarda kavga görüntüleri yer alırken insanların çığlık attığı duyuluyor.

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