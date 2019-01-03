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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
03.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İngiltere’de 40 bin kişi not bile bırakmadan ortadan kayboldu

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İngiltere’de 40 bin kişi not bile bırakmadan ortadan kayboldu

İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatının raporuna göre 2018’in 11 ayında 39 bin 790 insan hiç bir not bırakmadan ortadan kayboldu.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropolitan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan kayıplara karıştı. Bu rakam İşçi Partisi Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediyenin Suç Araştırma Birimi Sözcüsü Unmesh Desai’nin yazılı sorusuna, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın cevabı ile ortaya çıktı.
Ülke genelindeki tüm kayıpların yüzde 20’si Londra’da gerçekleşirken BBC, 2018’in ekim ayında Londra’da kayıp insanlar için yapılan soruşturmanın toplam maliyetinin 70 ile 130 milyon sterlin aralığında olduğunu rapor etti.
İçişleri Bakanlığı Komitesi’nden aynı ayda gelen rapor, ‘bütçe kısıtlamalarının’ kayıp kişiler adına yürütülen soruşturmada gecikmeye yol açtığını gösterdi.

İngiltere’de 40 bin kişi not bile bırakmadan ortadan kayboldu


İngiltere’de yiyecek dağıtım şirketi Deliveroo çalışanları, Noel ve yılbaşında sırtlarındaki çantalarında kayıpların fotoğraflarını sergiledi.

KAYIP SAYISI DAHA DA ARTAR
Kayıplar hakkında konuşan Unmesh Desai “Yeni yıl, özellikle sevdiklerini kaybedenler ve onlara ne olduğunu bilmemenin acısını çekenler için çok zor bir zaman olabilir. Bu ailelere polisin kayıp yakınlarını bulmak ve onları güvenli bir şekilde evlerine geri getirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu göstermek zorundayız” diyerek hükümeti polise bu davaları araştırmada yardımcı olması için uyardı
Desai “Kaçılınamaz gerçek şu ki, hükümet polis kurumunun bütçelendirirme yöntemini yeniden değerlendirmezse, kayıp sayısı kontrolden çıkacaktır” dedi.

İngiltere’de 40 bin kişi not bile bırakmadan ortadan kayboldu

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