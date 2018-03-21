İngiltere’de 1.3 milyon kişi zam alacak

ANLAŞMAYA göre sağlık çalışanlarının yarısının maaşlarına üç aylık dönemde yüzde 6,5 seviyesinde, diğer yarısına ise yüzde 9 ile yüzde 29 arasında farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi. Sağlık çalışanları içerisinde en düşük gelire sahip olan temizlik ve yemek hizmetlerini veren çalışanların maaşlarının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında yaklaşık bir yıllık deneyime sahip bir hemşirenin maaşının üç yıllık dönemde yüzde 21 artırılarak yıllık toplam 27 bin 400 sterline yükseltileceği bildirildi.

Sağlık sektörü sendikaları ile İngiliz hükümeti arasında varılan anlaşmanın kamu harcamalarında yaklaşık 4 milyar sterlinlik ek gider oluşturması bekleniyor.





SİYASETİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

İngiltere’de sağlık sektörünü artan sorunları ve sağlık giderleri için artan yatırım ihtiyacı iç siyasetin en önemli gündem maddelerinin başında geliyor.

Anlaşmaya ilişkin olarak toplam 14 sağlık sendikasını temsil eden Sara Gorton, “Bu anlaşma İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için bütün sorunları çözmeyecek. Fakat en azından mesleklerine kendilerini adamış olan sağlık çalışanlarının moralini artıracak, kendileri değerli hissetmelerini sağlayacaktır” dedi.

İngiltere’de bu yılın sonunda ortalama enflasyonun yüzde 2,4, gelecek yıl yüzde 1,8, 2020 yılında ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.