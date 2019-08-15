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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA- Fotoğraf: Ing image
15.08.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

İngiltere uyuşturucu kaynaklı ölümde rekor kırdı

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İngiltere uyuşturucu kaynaklı ölümde rekor kırdı

İngiltere’de geçen yıl uyuşturucudan 4 bin 359 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek orana ulaşarak rekor kırdı.

İNGİLTERE’de uyuşturucudan ölüm oranı, kayıtların tutulmaya başladığı 1993 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak bir rekora imza attı. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 4 bin 359 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti. Kayıpların yarıdan fazlasına (2028 ölüm) afyon türevi uyuşturucular yol açarken, henüz yasaklanmamış, yasal uyuşturucu olarak bilinen yeni psikoaktif maddelerden ölümler de önceki yıla göre iki katına çıktı. Kokain kaynaklı ölümler de son üç yıl içinde iki katına çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

MADDE SAYISI DA ARTTI
ONS’nin Sağlık Analizi Birimi Müdür Yardımcısı Ben Humberstone “2018 yılında uyuşturucu ölümleri, kayıtları tutmaya başladığımız 1993’ten bu yana en yüksek düzeyde. Ayrıca, yıldan yıla artış da en yüksek seviyelerde. Daha önce bu eroin ve morfin gibi afyon türevi uyuşturuculardan kaynaklı ölümlerle ilişkiliydi. Ancak şimdi kokain ve ‘yasal uyuşturucu’ diye bilinenlerle birlikte ölümlere yol açan madde sayısı arttı” dedi.

271 MİLYON İNSAN KULLANIYOR
Humberstone, bu verileri uyuşturucudan ölme riski taşıyanları korumaya yönelik kararların alınmasına yardımcı olmak için yayınladıklarını da vurguladı.
ONS verilerinde, yasal ve yasa dışı tüm maddeler ile reçeteyle ya da reçetesiz satılan tüm diğer ilaçlardan kaynaklanan ölümler de hesaba katılıyor.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) uzmanlarınca hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’nun en güncel verilerine göre dünyada 271 milyon insan uyuşturucu kullanıyor.

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