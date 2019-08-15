İngiltere uyuşturucu kaynaklı ölümde rekor kırdı
İngiltere’de geçen yıl uyuşturucudan 4 bin 359 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek orana ulaşarak rekor kırdı.
İNGİLTERE’de uyuşturucudan ölüm oranı, kayıtların tutulmaya başladığı 1993 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak bir rekora imza attı. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 4 bin 359 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti. Kayıpların yarıdan fazlasına (2028 ölüm) afyon türevi uyuşturucular yol açarken, henüz yasaklanmamış, yasal uyuşturucu olarak bilinen yeni psikoaktif maddelerden ölümler de önceki yıla göre iki katına çıktı. Kokain kaynaklı ölümler de son üç yıl içinde iki katına çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
MADDE SAYISI DA ARTTI
ONS’nin Sağlık Analizi Birimi Müdür Yardımcısı Ben Humberstone “2018 yılında uyuşturucu ölümleri, kayıtları tutmaya başladığımız 1993’ten bu yana en yüksek düzeyde. Ayrıca, yıldan yıla artış da en yüksek seviyelerde. Daha önce bu eroin ve morfin gibi afyon türevi uyuşturuculardan kaynaklı ölümlerle ilişkiliydi. Ancak şimdi kokain ve ‘yasal uyuşturucu’ diye bilinenlerle birlikte ölümlere yol açan madde sayısı arttı” dedi.
271 MİLYON İNSAN KULLANIYOR
Humberstone, bu verileri uyuşturucudan ölme riski taşıyanları korumaya yönelik kararların alınmasına yardımcı olmak için yayınladıklarını da vurguladı.
ONS verilerinde, yasal ve yasa dışı tüm maddeler ile reçeteyle ya da reçetesiz satılan tüm diğer ilaçlardan kaynaklanan ölümler de hesaba katılıyor.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) uzmanlarınca hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’nun en güncel verilerine göre dünyada 271 milyon insan uyuşturucu kullanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle