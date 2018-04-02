İngiltere Türklere ayrıcalığı kaldırdı, yeni bir anlaşma gerekiyor
UETD’nin Londra’da düzenlediği kahvaltıda konuşan Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve Avukat Yusuf Kılınç, İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin Brexit sonrası yeni bir sürece gireceğini ifade etti. Kılınç, Ankara Anlaşması’nın Türk vatandaşlarına sağladığı kazanımların, Brexit’ten sonra kaldırıldığını hatırlattı.
TİCARET Başmüşaviri Süleyman Beşli, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler derin tarihi bağlara dayandığını ve bugün de ikili ilişkilerin hemen hemen her alanda gelişme gösterdiğini hatırlattı. İngiltere’nin her zaman Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirten Beşli, şöyle dedi:
“Küresel ticarette önemli daralmaların yaşandığı 2016 yılında İngiltere ile ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 5.2 oranında artış göstermiştir. Bu durum ticari ilişkilerimizin derinliğinin bir kanıtı olarak değerlendirilmelidir. İngiltere Almanya’dan sonra ihracatımızda ikinci sırada yer almaktadır. Bu gelişmede sizlerin de önemli bir katkınız olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Birleşik Krallık ile ikili ticaretimiz 2017 yılında toplam 16.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin Birleşik Krallık’a ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17.78 azalarak toplam 9 milyar 608 milyon dolar olmuştur.”
İki ülke ticari ilişkilerinin Brexit sonrası yeni bir sürece gireceğini belirten Beşli, Brexit çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından olumsuz bir etkisi olmaması için duruma göre Brexit süreci sonrasında İngiltere ile kapsamlı bir ‘Serbest Ticaret Anlaşması’ imzalanması ile yeni bir sürece girileceğini kaydetti.
‘HACER AYDOĞDU’YU GEREKÇE GÖSTERDİ
Avukat Yusuf Kılınç da, Türk vatandaşlarının İngiltere’de iş kurmalarına imkan sağlayan Ankara Anlaşması’nda yakın dönemde yapılan düzenleme süreci ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın, ‘Hacer Aydoğdu’ davasını gerekçe göstererek 16 Mart’tan itibaren Ankara Anlaşması ile ülkede kalanlara süresiz oturma izni (indefinite) başvurusunu durdurduğunu hatırlatan Kılınç, mevcut durumun Ankara Anlaşması ile İngiltere’de iş kuran Türk vatandaşlarının bugüne kadar elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığı için çok olumsuz gelişme olduğunu vurguladı. Kılınç, yeni sürecin Brexit sonrası İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak muhtemel anlaşmalarla yeni bir safhaya girmesinin beklendiğini söyledi.
Süleyman Beşli
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