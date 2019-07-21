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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
21.07.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

İngiltere Kadın Platformu’nun 10 yıllık başarısı öyküsü

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İngiltere Kadın Platformu’nun 10 yıllık başarısı öyküsü

Londra’da kadınlara yönelik çalışmalarıyla uluslararası kitlelere ulaşan İngiltere Kadın Platformu, (WPUK) South Queys’deki Türk mekanı Jazzgir Restaurant’ta düzenlenen resepsiyonla 10. yılını gururla kutladı. Resepsiyona platform üyeleri, proje ortakları, gönüllü çalışanları ve destek grubu üyeleriyle, Enfield Belediye Meclis Üyesi Ayfer Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak ve İngiltere’deki Hercules Construction şirketi kurucusu, Genel Müdürü Brusk Kıvılcım Korkmaz da katıldı.

KORKMAZ, geçen ay Avusturya’da düzenlenen Iron Man Challenge yarışına WPUK adına katılarak platform için 10 bin sterlin fon sağlamıştı. Bu anlamlı jestinden dolayı Korkmaz’a plaket verilerek teşekkür edildi. WPUK’nin kurucu başkanı Nilgün Yıldırım açılış konuşmasında, platformun başarılarını şöyle sıraladı: “2010 yılında Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Boris Johnson tarafından kendilerine ‘Yılın Kurumu’ ünvanını kazandıran, Rainbow projesi, Lifetime Learning Charity ile partner olarak gerçekleştirdikleri Women in Enterprise (WE) projesi. Queen Mary Üniversitesi’nden Araştırmacı Psikolog Özlem Eylem ile birlikte gerçekleştirilen toplumla etkileşim alanında aynı üniversite tarafından 2 ödüle layık görülen Moments projeleri”.

İngiltere Kadın Platformu’nun 10 yıllık başarısı öyküsü

EN BÜYÜK DESTEK ERKEKLERDEN
İş insanı Yıldırım konuklar arasında yer alan ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı, ressam Zerrin Tekindor’un kendilerine ‘Sanat Danışmanı’ olarak destek vereceğinden onur duyduklarını dile getirdi. Daha önceki sanat danışmanları ressam ve sahne dekor ve kostüm tasarımcısı Bahar Sert’e 5 yıl, ünlü devlet bale sanatçısı ve Kareograf Aysun Aslan’a, 4 yıl süreyle hizmet ettikleri için platformun şükranlarını sundu. Sanatçı, avukat, eğitimci, politikacı, sağlık uzmanları, inşaat mühendisleri ve daha birçok meslek grubundan kişilerin katıldığı resepsiyonda, WPUK’nin çalışmalarına en büyük destek ise erkeklerden geldi. Lifetime Learning Charity sahibi Murat Aykut Sadi, Ertanch Hidayettin, Brusk Kıvılcım Korkmaz, Jazzgir Restaurant sahibi Ali Eren Balıkel, şirket yöneticileri Raj Kumar, Philip Hobson bu erkekler arasındaydı.

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İngiltere Kadın Platformu’nun 10 yıllık başarısı öyküsü
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