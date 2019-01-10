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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
10.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

İngiltere Güllü nineyi uğurladı: Anam hakkını helal etsin

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İngiltere Güllü nineyi uğurladı: Anam hakkını helal etsin

Avrupa’nın en büyük cemevi İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) geçen dönem başkanı Hüseyin Üzüm’ün annesi Güllü Üzüm, 86 yaşında hayatını kaybetti. Londra’da düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu konuşma yapan Hüseyin Üzüm “Hak’dan gelen hakka yürür deriz. Ama bu, ana olunca farklı oluyormuş. Anam bana hakkını helal etsin” dedi.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın Enfield bölgesindeki evinde iki yıldır alzheimer tedavisi gören 86 yaşındaki Güllü Üzüm, pazar günü saat 07.20’de vefat etti. Güllü Üzüm’ün 10 yıldır Londra’da yaşadığı, 9 oğul, 2 kız ve 32 torun sahibi olduğu açıklandı. İAKM-Cemevi’nde dün düzenlenen cenaze törenine Belediye Meclis Üyesi Sabri Özaydın, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Britanya genelindeki Alevi kültür merkezi ve cemevi başkanları, yöre dernekleri başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile Üzüm ailesinin yakınlarından oluşan binden fazla kişi katıldı.

İngiltere Güllü nineyi uğurladı: Anam hakkını helal etsin

HAK’DAN GELEN HAK’KA YÜRÜYOR
Cenaze töreninde konuşan Hüseyin Üzüm, kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederek “Hak’dan gelen Hak’ka yürür, deriz. Ama bu ana olunca farklı oluyor. 10 yıl boyunca babam hastaydı, babama hizmet etti. Sonra anam da amansız bir hastalığa yakalandı. Ablalarım, yengelerim, yeğenlerim hepsi hizmet etti. Anamın üzerinde hiçbir hakkım yok. Bana hakkını helal etsin” diye konuştu

İngiltere Güllü nineyi uğurladı: Anam hakkını helal etsin

CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Zakir Eren’in bağlama eşliğinde üç nefes okuması ardından Dede Dereli, Alevi geleneklerine göre cenaze duası yaptı ve helallik istedi. Üzüm’ün cenazesi bugün akşam Türkiye’ye gönderilecek ve memleketi olan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Kaleboynu yöresinde yarın saat 12.00’de toprağa verilecek.

İngiltere Güllü nineyi uğurladı: Anam hakkını helal etsin

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