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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Getty Images
03.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

İngiltere çocuklardan para alan ‘açgözlü kulüpleri’ tartışıyor

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İngiltere çocuklardan para alan ‘açgözlü kulüpleri’ tartışıyor

İngiltere’nin unutulmaz golcü kaptanlarından Gary Lineker, Premier Lig’de futbolcularla sahaya çıkan maskot çocuklardan yüzlerce sterlin alınmasını gündeme taşıyarak ‘aç gözlü kulüpler’ tartışması başlattı.

PREMIER Lig’de birçok kulübün uyguladığı ücretli maskotluğu “ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz” olarak niteleyen BBC’nin en önemli spor programı Match of the Day’i sunan 58 yaşındaki Lineker, maskot paketlerinin ‘açgözlülükten’ kaynaklandığını savundu.
Maskot paketi ücreti uygulayan takımlar arasında, geçen sene ligden düşmesine karşın Swansea kulübü de bulunuyor. Kulüp, yıldız oyuncuların ellerini tutarak sahaya çıkacak çocuklardan istenen 478 sterlinlik ücreti “Gerçek anlamda hayatta bir kere yaşanacak bir deneyim” ifadesi ile savunuyor.

EN ÇOK EVERTON İSTİYOR
Swansea, bu ücretin içinde dört maç bileti, yemek ve devre arasında yapılacak animasyonlara katılım şansı bulunduğunu da belirtiyor.
Premier lig’de zirvede ise 718 sterlinlik maskot paketi satan Liverpool kentinin takımı Everton bulunuyor. Ancak mavi beyazlı kulüp, önemli birkaç maç için alınan bu ücreti hayır kurumlarına bağışlıyor.
En fazla ücret takımlar arasında West Ham United ikinci sırada
Everton’ı 700 sterlinle Londra ekibi West Ham United izliyor. Ancak tüm kulüpler maskot çocuklardan para kazanma derdinde değil. Ligin şampiyonluğa oynayan ekiplerinden Manchester City, sahaya çıkan çocuklardan ücret almıyor. Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Manchester United takımları da ücret uygulamayan kulüpler arasında.

İngiltere çocuklardan para alan ‘açgözlü kulüpleri’ tartışıyor

KULÜPLERİN İSTEDİĞİ RAKAMLAR
Premier Lig’de maskotluktan ücret alan kulüpler:
Everton £718
West Ham United £700
Leicester City £600
Tottenham Hotspur £405
Wolves £395
Crystal Palace £375
Brighton £350
Burnley £300
Cardiff City £255
Watford £250
Bournemouth £185

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