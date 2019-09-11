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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
11.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

İngiltere'ye ‘Chagos’ çağrısı: Devret

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İngiltere'ye ‘Chagos’ çağrısı: Devret

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere’ye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun geçen mayıs ayında kabul ettiği, ‘İngiltere’nin, Hint Okyanusu’ndaki Chagos Takımadaları’nın kontrolünü 6 ay içinde bırakarak ada devleti Morityus’a devretmesi’ yönündeki karara uyma çağrısı yaptı.

PAPA, Mozambik, Madagaskar ve Morityus’tan oluşan 31’inci dış gezisi dönüşünde, Antananarivo-Roma seferinde uçakta bu seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Morityus’tan bir gazetecinin Chagos Takımadaları’nda yaşayanların 50 yıl önce topraklarını terk etmek zorunda kaldığını ve geçen mayısta BM’nin buna yönelik karar almasına rağmen İngiltere ile adalardan birini üs olarak kullanan ABD’nin bu adaları devretmediğini hatırlatması üzerine Papa, uluslararası kuruluşların kararlarına herkesin uyması gerekliliğine dikkati çekti.

‘UYMAK ZORUNDAYIZ’
BM kararına isim vermeden atıfta bulunan Papa, “Uluslararası Adalet Divanı, BM gibi tanıdığımız, katkıda bulunduğumuz uluslararası kuruluşları düşünelim. Onlar bir kararı onayladığında bizim de insanlık olarak buna uyma zorunluluğumuz var” diye konuştu. Uluslararası kuruluşların, mahkemelerin kararlarına uyma gerekliliğine vurgu yapan Papa, “BM, uluslararası mahkemeler, bunun için oluşturuldu. Bir halkın kurtuluşu geldiğinde (bağımsızlığını sağladığında), egemen devletin oradan gitmesi gerekir. Afrika’da bu süreç pek çok kez yaşandı. Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, hepsi bırakıp gitmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

CHAGOS TAKIMADALARI
İngiltere, 1814 yılından beri kontrol ettiği Morityus’a BM’nin baskısı üzerine 1968’te bağımsızlığını verdi ancak bundan 3 yıl önce Chagos Takımadaları’nı ülkeden ayırarak elinde tutmaya devam etti. İngiltere, Chagos Takımadaları’nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia’yı ise 1966’da ABD’ye kiraladı. ABD, üs olarak kullandığı bu adayı, 2036 yılına kadar elinde tutabilecek.
Hint Okyanusu’nun tam ortasında yer alan ve sadece askeri araçlarla ulaşılabilen Diego Garcia Üssü, Soğuk Savaş’tan, Kuveyt’i işgal eden Irak’a karşı düzenlenen 1991’deki Çöl Fırtınası operasyonuna, 11 Eylül’den hemen sonra Ekim 2001’de Afganistan’da Taliban’a yönelik hava saldırılarına kadar pek çok operasyonda önemli rol oynadı.

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