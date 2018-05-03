İngiltere 150 bölgede sandık başında
İngiltere’de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işlemleri, saat 22.00’de (TSİ 00.00) son bulacak.
HAZİRAN ayında yapılan erken seçimden sonra siyasi partiler için en önemli sınav niteliği taşıyan yerel seçimlerin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin çekişmesine sahne olması bekleniyor. 16 binden fazla aday, belediye meclislerindeki 4 bin 370 sandalye için yarışıyor.
2014 yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti yüzlerce sandalye kaybederken İşçi Partisi 300’den fazla sandalye kazanmıştı.
ANKETLER ‘İŞÇİ PARTİSİ’ DİYOR
İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde de hem oy oranını hem de milletvekili sayısını artırarak Başbakan Theresa May’in tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesine yol açmış, aşırı sağcı Bileşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) de 2014 seçiminde sandalye sayısı artmış ancak erken seçimde tek milletvekilini kaybetmişti. Anketler, bugün yapılan seçimde İşçi Partisinin önde olduğunu gösteriyor. Jeremy Corbyn liderliğindeki partinin özellikle Londra’da iktidar partisinin kontrolündeki bazı ilçelerde belediye başkanlığını kazanması bekleniyor. Anketlere göre, İşçi Partisinin Londra’daki desteği yüzde 51, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin desteği ise yüzde 22.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle