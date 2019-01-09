İngilizler Türk ressamlara hayran kaldı
3 Türk ressamın İngiltere’nin Maidstone bölgesinde açtığı karma sergi İngilizlerden tam not aldı. 2019’un ilk sergisi olan ‘Colors of Anatolia’yı (Anadolu’nun renkleri) gezen İngilizler, Türk sanatçıların eserlerini hayranlıkla inceledi.
İNGİLTERE’nin Maidstone bölgesinde düzenlenen yılın ilk resim sergisi Türk ressamlar, Rasim Mutlu, A. Hümeyra Aydın ve F. Bahar Uslu tarafından açıldı. 7 Ocak’ta Maidstone County Hall’da yapılan açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta süreyle açık kalacak olan ‘Colors of Anatolia’ sanat sergisi, Maidstone bölgesinde açılan yılın ilk resim sergisi oldu.
TÜRK RESSAMLARIN İLK SERGİSİ
Sergi ayrıca Türk sanatçılar tarafından bölgede açılan ilk resim sergisi olarak da öne çıktı. Türk ressamların Anadolu’dan esintilerin yer aldığı eserlerine İngiliz sanatseverler hayran oldu. Büyük beğeni toplayan ressamların eserleri, yıl boyunca Birleşik Krallığın çeşitli bölgelerinde kapsamlı sergiler ve sanat festivallerinde sanatseverlerle buluşacak.
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