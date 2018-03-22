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‘İngiliz taraftarların güvenliğini acilen konuşmalıyız’

AA
22.03.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Johnson, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’nı izlemeye gidecek İngilizlerin güvenliğinin sorun haline geldiğini söyledi: “Bu konuda acil bir görüşme yapmamız gerekiyor ve bunu kesinlikle yapacağız.”

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosunda Dışişleri Komisyonu üyelerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesinin ardından ilişkilerin krize girdiği Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’yla ilgili bir soruyu yanıtlayan Johnson, bu ülkenin sınır dışı etme kararı aldığı İngiliz diplomatlardan birinin, İngiliz taraftarlarının güvenliğinden sorumlu olduğunu söyledi:

“İngiltere’nin Rusya’daki İngiliz taraftarların güvenliğine yardım etme kabiliyetine bundan daha fazla zarar verecek bir şey hayal edilemez. Burada bir sorun var. Rusya’nın FIFA sözleşmesi gereği taraftarlarımızın güvenliğiyle ilgili sorumluluklarını nasıl yerine getireceğiyle ilgili acil bir görüşme yapmamız gerekiyor ve bunu kesinlikle yapacağız.”

‘İngiliz taraftarların güvenliğini acilen konuşmalıyız’

PUTİN’E HİTLER BENZETMESİ
Bir milletvekilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu Adolf Hitler’in 1936 Olimpiyatları’na yaptığı gibi ‘halkla ilişkiler’ amaçlı kullanacağını öne sürmesi üzerine de Johnson, “Evet, 1936 ile yapılan kıyaslama bence kesinlikle doğru” dedi.
Bununla birlikte Johnson, İngiliz milli takımının dünya kupasına katılmamasının gündemde olmadığını söyledi.
Johnson, Dünya Kupası maçlarını izlemek amacıyla Rusya’ya vize başvurusunda bulunan İngiltere vatandaşlarının sayısının ise dramatik ölçüde düştüğünü belirtti. Johnson, bir önceki Dünya Kupası’na giden İngilizlerin sayısının 94 bin olduğunu, bu kupa için ise şu ana kadar sadece 24 bin başvuru yapıldığını kaydetti.

‘SERT VE KARARLI OLMALIYIZ’
İngiltere’nin Rusya ile yeni bir ‘Soğuk Savaş’ peşinde olmadığını belirten Johnson, kendisinin de nükleer tehdit altında yaşanılan ‘Soğuk Savaş’ ortamında yetiştiğini ifade etti. Bugün bu türden varoluşsal bir tehdit olmadığını söyleyen Johnson, “Ancak yine de bir tehdit bulunuyor ve bu konuda çok sert ve kararlı olmamız gerekiyor” dedi.
Rusya’da hafta sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmesi de sorulan Johnson, “Bana çok da özgür ve adil bir seçim gibi gelmedi” diye cevap verdi.

Etiketler: Boris Johnson , Rusya , 1936 benzetmesi , Dünya kupası , Hitler , avrupadan haberler , İngiltere , Sergey Skripal , Putin
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