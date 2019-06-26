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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
26.06.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

İngiliz siyasilerden İçişleri’ne: Türkler mağdur edildi! Birleşik Krallık’ın itibarı zedeleniyor

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İngiliz siyasilerden İçişleri’ne: Türkler mağdur edildi! Birleşik Krallık’ın itibarı zedeleniyor

İngiltere’de aralarında Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, Liberal Demokrat Parti lideri Sör Vince Cable ile eski Yeşil Parti lideri Caroline Lucas’ın da aralarında bulunduğu altı partiden 20’den fazla siyasi, binlerce Türkiye vatandaşının mağdur olduğunu belirterek İngiltere İçişleri Bakanlığı’na “Ankara Anlaşması koşullarında yapılan geriye dönük değişikliklerin durdurulması” çağrısı yaptı.

ANKARA Anlaşması çerçevesinde Birleşik Krallık’a yerleşip iş kuran Türkiye vatandaşları, 16 Mart 2018’e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Ancak bu tarihte aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için 5 yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.
Yeni kurallar, 12 bin 500 Ankara Anlaşmalı Türkiye vatandaşı ve ailelerine, geriye dönük olarak uygulanmaya başladı. Dört yılda süresiz oturum beklentisiyle yatırım yapmış olan Ankara Anlaşmalılar artık beş yıl beklemek zorunda, ayrıca iki çocuklu bir ailenin neredeyse 10 bin sterlin başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

İngiliz siyasilerden İçişleri’ne: Türkler mağdur edildi Birleşik Krallık’ın itibarı zedeleniyor

TÜRKİYE VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİLDİ
Türkler tarafından oluşturulan ‘Türk İş İnsanları Birliği’ ise konuyu yüksek mahkemeye taşıdı. Dava, geçtiğimiz ay Londra’da Yüksek Mahkeme’de görüldü. Ancak istenilen sonuç alınamadı.
Türk İş İnsanları Birliği’nin girişimiyle Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, Liberal Demokrat Parti lideri Sör Vince Cable ile eski Yeşil Parti lideri Caroline Lucas’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla siyasi, İngiltere İçişleri Bakanlığı’na Ankara Anlaşması’nın süresiz oturum koşullarında yapılan geriye dönük değişikliklerin durdurulması çağrısı yaptı.
Altı farklı partiden siyasilerin ortak imzasını taşıyan açık mektupta; Ankara Anlaşması süresiz oturum vizelerinde yapılan değişikliklerin aniden ve geriye dönük biçimde uygulanmasının Birleşik Krallık’ın adil ve istikrarlı bir iş ortamı olarak itibarını zedelediğinin altı çizilerek, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına büyük katkıda bulunan binlerce Türkiye vatandaşınının mağdur edildiği vurgulandı.

İngiliz siyasilerden İçişleri’ne: Türkler mağdur edildi Birleşik Krallık’ın itibarı zedeleniyor

KİMLER İMZA ATTI
Mektuba, Muhafazakar Parti’den Sör David Amess, İşçi Partisi’nden Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, Afzal Khan, Catherine West, Kate Osamor, Lloyd Russell-Moyle, Tulip Siddiq, Alex Sobel, Kate Green, Bambos Charalambous, Virendra Sharma, Siobhain McDonagh, Sandy Martin ve Rachael Maskell; Liberal Demokratlar’dan Sör Vince Cable, Tom Brake, Layla Moran, Barones Angela Harris ve Barones Julie Smith; İskoç Ulusal Partisi’nden Stuart McDonald ve Alison Thewliss; Yeşil Parti’den Caroline Lucas ile Değişim Partisi’nden Joan Ryan imza attı.
Yeni ve zorlaştırılmış kuralların halihazırda Ankara Anlaşması vizesi bulunan Türkiye kökenli iş insanlarına uygulanmasının İngiltere’deki hukuk sisteminin ana prensiplerinden birini ihlal ettiğine dikkat çeken milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı’nı çoktan işini kurmuş Ankara Anlaşmalıları yeni kurallardan muaf tutmaya çağırdı.

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