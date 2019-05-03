İngiliz siyasetçi oy istediği genci yumrukladı
İngiliz aşırı sağcı Tommy Robinson, AP seçimlerinde destek istediği bir gence kampanyasını anlatırken gencin yüzüne içecek fırlatması üzerine çılgına döndü. Robinson, protestocu gence yumruklarla saldırırken yanındaki kişiler de genci bir süre darp etti.
İSLAM karşıtı söylemleri ile tanınan ve aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson (36), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edildi.
Robinson, AP seçimleri için kuzeybatı İngiltere’den bağımsız milletvekilliği için yürüttüğü kampanya kapsamında Warrington kasabasına gitti. Kampanyasını anlattığı bir genç bire süre dinletikten sonra elindeki içeceği Robinson’un yüzüne fırlattı.
Sinirlenen Robinson ise kendisine içecek atan genci yumrukladı. Robinson bir gün önce Manchester şehrinin Bury kasabasında kampanya yaparken kendisine yine içecek fırlatılmıştı.
‘FAŞİST OLDUĞUN İÇİN BUNU HAK ETTİN’
Kameraya yansıyan görüntülerde Robinson’un elinde mikrofonla bir gençle konuştuğu, daha sonra gencin elindeki içeceği Robinson’un yüzüne fırlattığı görülüyor. Sinirlenen Robinson ise genci yumruklamaya başlıyor. Videoyu çeken kişi ise Robinason’a faşist olduğu için bu hareketi hak ettiğini söylüyor.
Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, daha sonra polis arabasında otururken görüntülendi.
Yerel medya, gencin polis tarafından gözaltına alındığını, ancak serbest bırakıldığını; Robinson ve beraberindekiler hakkında şu ana kadar her hangi bir işlem yapılmadığını duyurdu.
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