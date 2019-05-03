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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA/DHA
03.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

İngiliz siyasetçi oy istediği genci yumrukladı

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İngiliz siyasetçi oy istediği genci yumrukladı

İngiliz aşırı sağcı Tommy Robinson, AP seçimlerinde destek istediği bir gence kampanyasını anlatırken gencin yüzüne içecek fırlatması üzerine çılgına döndü. Robinson, protestocu gence yumruklarla saldırırken yanındaki kişiler de genci bir süre darp etti.

İSLAM karşıtı söylemleri ile tanınan ve aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson (36), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edildi.
Robinson, AP seçimleri için kuzeybatı İngiltere’den bağımsız milletvekilliği için yürüttüğü kampanya kapsamında Warrington kasabasına gitti. Kampanyasını anlattığı bir genç bire süre dinletikten sonra elindeki içeceği Robinson’un yüzüne fırlattı.
Sinirlenen Robinson ise kendisine içecek atan genci yumrukladı. Robinson bir gün önce Manchester şehrinin Bury kasabasında kampanya yaparken kendisine yine içecek fırlatılmıştı.

İngiliz siyasetçi oy istediği genci yumrukladı

‘FAŞİST OLDUĞUN İÇİN BUNU HAK ETTİN’
Kameraya yansıyan görüntülerde Robinson’un elinde mikrofonla bir gençle konuştuğu, daha sonra gencin elindeki içeceği Robinson’un yüzüne fırlattığı görülüyor. Sinirlenen Robinson ise genci yumruklamaya başlıyor. Videoyu çeken kişi ise Robinason’a faşist olduğu için bu hareketi hak ettiğini söylüyor.
Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, daha sonra polis arabasında otururken görüntülendi.
Yerel medya, gencin polis tarafından gözaltına alındığını, ancak serbest bırakıldığını; Robinson ve beraberindekiler hakkında şu ana kadar her hangi bir işlem yapılmadığını duyurdu.

İngiliz siyasetçi oy istediği genci yumrukladı

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