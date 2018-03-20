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İngiliz polisi: Halk da terörle mücadele etmeli

AA
20.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

İngiliz polisi, geçen yıl ülkeyi etkileyen terör saldırılarının ardından halkın da terörle mücadelede aktif şekilde yer alması gerektiğini açıkladı.

İngiltere Emniyetinin ‘Eylem Terörü Önler’ başlıklı yeni kampanyası çerçevesinde kişilerin şüpheli davranışlarının polise bildirilmesi için kamuyu teşvik eden çalışmalar başlatıldı. Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, geçen yıl polise yapılan 30 binden fazla ihbarın 6 bininin yetkililere yardımcı olduğunu belirterek, “Kaygılandığınız durumları polise bildirin. Bu, her iyi vatandaşın, terörle mücadele eden bir vatandaş olabilmesi için bir fırsat” dedi.

Geçen yıl İngiltere’yi ilk sarsan terör eyleminin birinci yıl dönümünden önce açıklanan kampanya kapsamında şüpheli görülebilecek eylemler arasında, internetten sıra dışı şeylerin satın alınması ve bunların teslimatı, varış yerleri belirsiz uzun yolculuklara çıkılması, güvenlik noktaları ile kapalı devre televizyon (CCTV) kameralarının bulunduğu yerlerin fotoğraflanması yer alıyor.

2018 DE TEHLİKELİ
İngiltere, 2017’de Londra ve Manchester’da düzenlenen 5 terör saldırısıyla sarsılmıştı. Toplamda 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonucunda ülkede terör tehdit seviyesi, iki kez en üst seviyeye çıkarılmış, ordu da bir süreliğine iç güvenlikte devreye girmişti.
Adayı 2018’de de ciddi terör tehditlerinin beklediğini açıklayan İngiliz güvenlik güçleri ile iç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI5’in, yaklaşık 3 bin terör şüphelisine karşı 600 kadar soruşturma sürdürdüğü biliniyor.

Etiketler: İngiltere , halk terörle mücadele , Eylem Terörü Önler , avrupadan haberler , ingiliz polisi
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