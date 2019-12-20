MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİngiliz ordusunda ırkçılık artıyor
GeriAvrupa İngiliz ordusunda ırkçılık artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Images
20.12.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

İngiliz ordusunda ırkçılık artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz ordusunda ırkçılık artıyor

İngiltere’de Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Nicola Williams, orduda ırkçılığın yaygınlaştığını öne sürdü.

İNGİLİZ kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Williams, “Silahlı Kuvvetler içinde ırkçılık yaygın. Irkçılık vakalarının sayısı giderek artıyor” dedi. Kendisine gelen şikâyetlerin yüzde 25’ini taciz ve ayrımcılık vakalarının oluşturduğunu belirten Williams, mağdurların ise ordunun sadece yüzde 7’sini oluşturan etnik azınlıklar olduğunu söyledi. Williams, İngiliz Savunma Bakanlığı’nın ordudaki ırkçılıkla mücadele için daha fazla gayret sarf etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TAZMİNAT KAZANDI
BBC’ye konuşan mağdurlardan Sri Lanka kökenli asker Mark De Kretser de Irak ve Afganistan’da görev yaptığı sırada maruz kaldığı tacizleri anlattı. Görev süresi boyunca aralıksız biçimde sözlü tacize uğradığını ve alay konusu yapıldığını belirten De Kretser, “Görevimi nasıl yaptığımdan ziyade, bir dahaki sefere bana ne söyleneceğinden kaygı duyar oldum” ifadesini kullandı. Tacizler sonucu psikolojisi bozulan ve 2017’de ordudan terhis edilen De Kretser, Savunma Bakanlığı’nı dava ettiğini ve tazminata hak kazandığını kaydetti.
İngiltere, 2016 yılında aşırı sağcı Ulusal Eylem örgütünü terör listesine eklemiş, örgüte yönelik operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle