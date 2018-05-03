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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
03.05.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması

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İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Londra’nın Stamford Hill bölgesindeki Homleigh İlkokulu’nda da kutlandı. Öğretmenler saz çaldı, öğrenciler türküler söyledi, dans etti. Kutlamaya katılanlara baklava, kadayıf, simit, börek ikramı edildi.

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  • İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması
  • İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması
  • İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması
  • İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

23 Nisan kutlaması, okul müdürü Kewin Ward’ın sunumuyla başladı. Türkiye’de yapılan 23 Nisan kutlamalarına öğretmenleri Nilgün Ercan ve Angela Manderson refakatinde 14 öğrenciyle katıldıklarını ve şenlikten çok keyif aldıklarını belirten Ward, “Bu bizim için unutulmaz bir deneyimdi. Dünyanın 40 farklı ülkesinden 600’e yakın öğrencinin katılımıyla muhteşem bir çocuk şenliği gerçekleşti. Biz de öğrencilerimiz de çok eğlendik, gezme fırsatı bulduk. Türk ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bizleri geleneksel Türk misafirperverliğiyle çok güzel ağırladılar. Teşekkür ederim” dedi.

İngiliz okulunda 23 Nisan kutlaması

TÜRKİYE KÖKENLİ ÇOCUKLARA KATKI
Kutlamaya katılan Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal da, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramın bir İngiliz okulunda da kutlanıyor olmasından ve programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünsal, “Okulunuzdaki Türk çocukları için müşavirliğimize bağlı üç Türkçe öğretmenimiz kulüp dersi yürütmektedir. Eğitim Müşavirliği olarak her zaman İngiliz okulları ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Türk kökenli çocukların başarısının artırılmasına katkı sağlamak suretiyle aslında okulun da başarısına bir çeşit katkıda bulunuyoruz” dedi.
Konuşmalar ardından okulun Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğrencilerinden oluşan 13 kişilik koro, Türkçe öğretmenleri Mehmet Toyran, Sabriye Uz ve Burhan Alıç’ın enstrümanları eşliğinde türküler söyledi. Türkiye’de yapılan, 23 Nisan kutlamalarına katılan öğrenciler de dans gösterisi sundu. Programın sonunda bütün öğrenci, öğretmen ve velilere baklava, kadayıf, simit, börek ve içecek ikramında bulunuldu.

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