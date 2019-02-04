İngiliz Melanie: Türk eşim önce köpeğimi sonra beni dövdü, 4 gün sokak hayvanlarıyla yaşadım
Fethiye’de yaşayan İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş.’nin eşi Osman Ş. iddiaya göre önce köpeğini sonra da eşini döverek ikisini de sokağa attı. Dalaman’daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine sığınan Melanie Ş,. 4 gün burada kaldıktan sonra köpeğini bırakıp İngiltere’ye döndü.
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde 2 yıl önce evlendiği Türk eşiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş. iddiaya göre, eşi Osman Ş. tarafından şiddete maruz kalıp köpeği ile birlikte evden kovuldu. Kimsenin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Melanie Jane Ş., kalacak yeri olmadığı için köpeği ile birlikte Dalaman’daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gitti. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Melanie Jane Ş. 4 gün burada kaldıktan sonra köpeği bırakarak İngiltere’ye döndü.
’ÖNCE KÖPEĞİMİ ARDINDAN BENİ DÖVDÜ’
Olayı anlatan Melanie Jane Ş. şunları söyledi: “Evlendikten sonra bana sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ülkeme dönmeme izin vermedi. Özür diliyor, ’Bir daha olmaz’ diyordu, her defasında affediyordum. Tehdit ve şiddet uygulamaları artmaya başlayınca şikayetçi oldum. ‘Davayı geri çekmezsen seni öldürürüm’ dedi. Vazgeçmeyince önce köpeğime şiddet uygulayarak evden attı. Ardından şiddet uygulayarak beni de evden attı. Darp, tehdit ve hakaret etti. Habersiz çekmiş olduğu çıplak videomu başkalarına göstermekle tehdit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundum. Köpeğimin yurt dışına çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra onu da İngiltere’ye getireceğim.”
’KÖPEĞE DE KENDİSİNE DE SAHİP ÇIKTI’
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, Melanie Jane Ş.’nin, köpeğini kendilerine emanet edip ülkesine döndüğünü belirterek, “Geldiğinde çok perişandı. ’Köpeğe sahip çıkın ben dışarda da kalabilirim’ dedi. Barınağımızın kapısını ona açtık. Köpeğine ve kendisine sahip çıktık. Köpeğiyle birlikte hayvan barınağına sığınan insanı da gördük. Barınağımızda 4 gün misafir ettik” dedi.
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