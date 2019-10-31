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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
31.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

İngiliz komutan: Çanakkale yenilgisinden 100 yıl sonra da ders çıkarmaya devam ediyoruz

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İngiliz komutan: Çanakkale yenilgisinden 100 yıl sonra da ders çıkarmaya devam ediyoruz

İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tony Radakin, İngiliz ordusunun üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Çanakkale Kara Savaşları’ndan ders çıkarmayı sürdürdüğünü söyledi. Radakin “İngiltere olarak her şeyi doğru yapmadığımızı fark ettiğimiz bir çatışmaydı. Türk güçlerinin görkemi, zaferlerimizden öğrendiğimizden daha fazlasını orada bize öğretti” dedi.

İNGİLİZ Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tony Radakin, İngiliz ordusunun, üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçmesine karşın Çanakkale Kara Savaşları’ndan ders çıkarmayı sürdürdüğünü söyledi. Radakin, İngiltere’nin başkenti Londra’da 1985’den bu yana her yıl düzenlenen, 2001’den itibaren de düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünün (RUSI) ev sahipliği yaptığı ‘Çanakkale Kara Savaşları Anma Konferansı’ öncesi “Hepimiz hatalarımızdan ve zaferlerimizden ders çıkarmalıyız. Çanakkale Kara Savaşları, hepimiz için çok önemli bir çatışmaydı” ifadelerini kullandı.

DÜRÜST OLMALIYIZ
Çanakkale Kara Savaşları’nın İngiltere olarak her şeyi doğru yapmadıklarının bir göstergesi oldğunu belirten Radakin “100 yıldan uzun bir zaman önceye bakmamızın anlamı, kısmen de olsa bu çatışmada yer alan insanların fedakarlıklarını kabul ve teslim etmektir. Hayatını kaybeden veya yaralananların sayısına baktığımızda, bu fedakarlığı kabul etmeliyiz. Tarih önemli. Hepimiz ona ders çıkarmak için bakmalı ve zaferlerimizden olduğu kadar hatalarımızdan öğrenecek dürüstlüğe sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Radakin, Çanakkale Kara Savaşları’ndan sonra İngiltere’nin ‘bazı şeyleri yanlış yaptığını’ kabul ettiğini vurgulayarak, “Türk güçlerinin görkemi de zaferlerimizden öğrendiğimizden daha fazlasını öğrenmemizi sağladı” dedi.

İTİLAF GÜÇLERİ AĞIR KAYIPLAR VEREREK ÇEKİLDİ
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen başında Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal etmeyi ve Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışında bırakmayı amaçlayan İngiliz ve Fransız donanmaları, 18 Mart 2015’te gerçekleşen deniz savaşında ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. İki donanmanın 3 gemisi battı, 3 gemisi de ağır hasar aldı. İtilaf güçleri, bu mağlubiyetin ardından Gelibolu Yarımadası’nı karadan geçmek amacıyla 25 Nisan’da çıkarma harekatı başlattı. Yarımadaya farklı noktalardan çıkarma yapan itilaf güçleri, yaklaşık 9 ay süren çatışmalarda Türk ordusu karşısında ağır kayıplar vererek geri çekildi. Harekatın fikir babası ve Deniz Kuvvetlerinin siyasi sorumlusu Winston Churchill, başarısızlığın ardından hükümetteki görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

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