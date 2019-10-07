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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
07.10.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

İngiliz gencin ölümüne neden olup kaçan diplomat eşine ‘geri dön’ çağrısı

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İngiliz gencin ölümüne neden olup kaçan diplomat eşine ‘geri dön’ çağrısı

Motosikletiyle diplomat eşi Anne Sacoolas’ın otomobiliyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Harry Dunn’ın babası Tim Dunn ile annesi Charlotte Charles ülkeden kaçan kadına ‘geri dön’ çağrısında bulundu.

İNGİLTERE polisi, trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan Amerikalı diplomatın eşinden geri dönmesini istedi. Polis, ABD’nin Londra Büyükelçiliği’ne yazdığı yazıda, Harry Dunn’ın öldüğü kazaya karışan diplomat eşinin ifade vermesi için İngiltere’ye dönmesini talep etti. 19 yaşında ölen Harry Dunn’ın babası Tim Dunn ile annesi Charlotte Charles da ülkeden kaçan Anne Sacoolas adlı kadına ‘geri dön’ diye seslendi. Baba Tim Dunn, diplomatik dokunulmazlığa tepki göstererek “Basitçe ‘ne yaparsan yap sorun olmaz’ anlamına geliyor. Bu doğru olamaz” dedi.

ONURSUZCA
Anne Charlotte Charles, ülkeyi terk etmenin ‘onursuzca’ olduğunu vurgulayarak yaşananları ‘gayriinsani’ bulduğunu ifade etti. Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada ise kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğunu belirtti. Kadının kimliğini ortaya çıkaran Sky News, ABD tarafından birinin çifte ülkeyi terk etmelerini söylediğini öne sürdü. Adalet arayışındaki Harry Dunn’ın ailesi, seslerini duyurmak için sosyal medya hesapları açtı.

DOKUNULMAZLIĞI NADİREN KALDIRIDI
Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos’ta meydana gelen kazada, Harry Dunn’ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas’ın hakimiyetindeki otomobil çarpışmıştı. Kazada Harry Dunn ölürken, polis Anne Sacoolas’ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD’nin Londra Büyükelçiliği’ne başvurmuştu. Ancak polise kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti. Hafta sonu ABD Dışişleri Bakanlığı dokunulmazlığın nadiren kaldırıldığını belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab kararın gözden geçirilmesini istemişti. Viyana Sözleşmesine göre, diplomatlar ve aile üyeleri, görev yaptıkları ülkelerinde dokunulmazlık hakkına sahip. Bu hak ancak onları gönderen devlet tarafından kaldırılabiliyor.

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