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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
29.08.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

İngiliz eşin verdiği böbrek de yetmedi

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İngiliz eşin verdiği böbrek de yetmedi

16 yıldır İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Çilesiz, 2012 yılında İngiliz eşinden alınan böbrekle ikinci kez hayata tutunmuştu. Ancak bu böreğin de yetersiz kalması üzerine nakle ihtiyaç duyan Çilesiz’e Türkiye’den gelen kardeşi ve annesinin böbrekleri de uymadı.

İNGİLTERE’de yaşamını sürdüren İbrahim Çilesiz, 250 binde bir görülen ve enzim eksikliği rahatsızlığı olan Fabry hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığın neden olduğu böbrek yetmezliğinden dolayı 2012 yılında eşinden alınan böbrekle yaşamını sürdüren Çilesiz, bu böbreğin de yetersiz kalmasından dolayı yeni bir böbrek nakline ihtiyaç duyuyor. İstanbul doğumlu olan Çilesiz’in Türkiye’den gelen kardeşi ve annesinin böbrekleri de uyumlu çıkmadı.
Çilesiz’in hastalığı boyunca en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz hastalığını öğrendiğinde hiç düşünmeden böbreğini bağışlayan eşi Nadine Waterman. Kendisi de sağlık sektöründe çalışan Nadine, eşinin yanısıra 4 ve 10 yaşlarındaki çocuklarına da bakmak için işinden ayrılmak zorunda kalmış

İngiliz eşin verdiği böbrek de yetmedi

DOKTORUNDAN BAĞIŞ ÇAĞRISI
Çilesiz’in doktoru Leicester Üniversite Hastanesi’nden Peter Topham, bir kaç ay öncesine kadar eşinden nakledilen böbreği gayet iyi çalışan hastasının, bir takım enfeksiyonlara bağlı olarak yeniden böbrek yetmezliği yaşadığını söyleyerek böbrek bağışlarının, benzer rahatsızlıklar yaşayan binlerce insan için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
İngiltere’de yılda bin dolayında insan böbrek bağışında bulunuyor. İngiliz Sağlık Kurumu NHS, yaşı 18’in üzerinde olan ve böbrek vermesinde yasal ve tıbbi engel bulunmayan sağlıklı bireyler böbrek bağışı yapabilecekleri çağrısında bulunuyor. Sanılanın aksine böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği gelişmesi riskinin artmadığını belirten uzmanlar, verici kişilerin bir kaç günlük sürelerde normal yaşamlarına döndüklerini kaydediyor.
Çilesiz sosyal medyadan da yaptığı duyuruda organ bağışında bulunmak isteyen ve kan grubu A+ ya da 0 olanların 0044- 796 6954 154 nolu telefondan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

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