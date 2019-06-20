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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: EPA
20.06.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

İngiliz doktor: Merkel susuzluktan titremedi

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İngiliz doktor: Merkel susuzluktan titremedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in girdiği titreme krizine ilişkin İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan pratisyen doktor Mike Fitzpatrick, “Merkel, bahsettiği gibi susuzluktan titremedi” dedi.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşıladığı resmi tören sırasında titremesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Merkel’in tören sırasında şiddetli şekilde titrediği ve dudaklarını ısırdığı, marşların okunmasının ardından normal bir şekilde yürüdüğü gözlenmişti. Merkel, yaptığı açıklamada susuz kaldığı için titrediğini belirterek, “Üç bardak su içtim, titrememin nedeni buydu” demişti. Ancak birçok kişi Merkel’in açıklamasının aksine titremenin bir hastalık belirtisi olabileceğini iddia etti.

İngiliz doktor: Merkel susuzluktan titremedi

YÜKSEK ATEŞ, PANİK ATAK, SITMA TİTRETİR AMA...
Londra’da pratisyen doktor Mike Fitzpatrick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu, bu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğini okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz” dedi. Fitzpatrick, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel’in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söyledi.

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