İngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi!
GeriAvrupa İngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
03.09.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

İngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi!

İngiltere’de beyninde tümör bulunan kanser hastası 12 yaşındaki Charlie’yi devlet hastanelerinde tedavi ettiremeyen anne, bağışlardan topladığı paralarla oğlunu Türkiye’de tedavi ettirdi. BBC'ye konuşan Toni Ilsley, tedaviyi İngiltere’de yaptıramadıkları için kızgın olduğunu söyledi.

İNGİLTERE basınındaki haberlere göre Reading’de yaşayan 12 yaşındaki Charlie Ilsley, 2015 yılında beynindeki tümör dolayısıyla ameliyat geçirdi ancak kanserli tümör bu defa Charlie’nin omuriliğinde oluştu. Charlie’nin annesi Toni Ilsley, Oxford’daki John Radcliffe Hastanesi’ndeki doktorların kendisine bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine anne, oğlunu yurtdışında tedavi ettirmek için bir bağış kampanyası başlattı. Haberlere göre, bağış kampanyasında 100 bin sterlinin üzerinde para toplandı ve Charlie tedavi için Ankara’da özel bir hastaneye yattı. Tedavi için 30 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) harcandı.

İngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi

ÇOK MUTLUYUM AMA KIZGINIM DA
BBC'ye konuşan Toni Ilsley, Charlie’nin tedaviye yanıt vermesinden çok mutlu olduklarını ancak bir yandan bunu İngiltere’de yapamadıklarından dolayı kızgın olduğunu söyledi. Toni, “Gerekli parayı toplamayıp oğlumu Türkiye’ye götürmeseydim şimdiye kadar Charlie ölmüş olabilirdi” dedi.
Tedavisi tamamlandıktan sonra İngiltere’ye dönen Charlie’nin daha sonra ileri bir iyileşme için Almanya’ya gittiği ve tamamıyla iyileşme gösterdiği bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Haklarınızı biliyor musunuz? Türk ve Hollanda vatandaşları için sosyal güvenlik danışma günleri başlıyor
CEO’nun sesini yapay zekâyla taklit edip dolandırdılar
İngiliz anne İngiltere’ye sitem etti: Oğlumu Türkiye’ye götürmesem ölebilirdi!
Almanya’da radyo kulesinde platform çöktü: 3 ölü