Inga Verhaert: ‘Başörtüsü yasağının kaldırılma vakti geldi
Belçika’nın ikinci büyük şehri Anvers’in Eğitimden Sorumlu Temsilcisi Inga Verhaert, okullardaki başörtü yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi.
Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesine konuşan Verhaert, Anvers’teki kamu okullarında dini semboller yasağının 9 yıl önce başlatıldığını hatırlatarak, değişen dinamikler nedeniyle çok fazla kişinin bu yasağın kaldırılması için destek verdiğini söyledi. Verhaert, “Artık dünya değişti. Başörtüsü yasağının kaldırılma vakti geldi” dedi.
Başörtü yasağının kaldırılması için daha önce de Anvers Eğitim Konseyi nezdinde girişimde bulunduğunu aktaran Verhaert, tekrar bu konuyu konseyin gündemine getireceğini söyledi. Verhaert, “Umarım tüm eğitim ağı bu öneriye destek verir. Ancak mayıs ayında bu konuda büyük bir gelişme kaydedebilir miyiz bilmiyorum” diye konuştu.
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