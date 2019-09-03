İneklerini satıp Avrupa’yı gezdiler
Şırnak’ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuk annesi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris’teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.
FEYZULLAH Artuç ile eşi Taybet Artuç, son 10 yılda dünyanın pek çok ülkesini gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya, Katar gibi ülkeleri ziyaret eden çiftin bu yılki rotası ise, Avrupa ülkeleri oldu. Gezilerine yöresel kıyafetleriyle çıkan Artuç çifti, ineklerini satıp, Avrupa turuna çıktı. 20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan’a giden çift, bu ülkelerde toplan 25 şehri gezdi.
‘EYFEL’İN ÖNÜNDE HALAY ÇEKTİK’
20 günde 10 bin 500 kilometre yol katettiklerini, gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Artuç, “Avrupa’ya gitmemizin amacı tarihi yerleri görmekti. Sofya’dan giriş yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa’yı gezdik. Yöresel kıyafetlerimizle gezdik. İnsanlar büyük ilgi gösterdi. Paris’te Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerimizle halay çektik. İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti. Yardımcı oldular. Çok memnun kaldık. Kültürel değerlerin yüksek olduğunu gördük” dedi.
'HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLAR’
Avrupa’daki yaşantıdan çok etkilendiğini belirten Artuç, “Avrupa’da görgülü olmak, saçını bir tarafa taramak veya yamalı bir pantolon giymemek değil. Medeniyetin ondan ibaret olmadığına tanık olduk. Medeniyet, insanın bütün değerlere önem vermesi. Medeniyet, insanlık uyumu çerçevesinde hareket etmek. Avrupa’daki insanlar birbirini kırmıyor, huzur içinde yaşıyorlar. Medeniyetin kendisi insanların birbirine uyum sağlaması, anlaşması. Biz bunlara tanık olduk” dedi.
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