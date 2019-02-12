İnekler için arkadaşlık sitesi: Tudder
İngiltere’de, internet üzerinden arkadaş bulmak için kullanılan sitelerin bir benzeri çiftçilerin ineklerini eşlemeleri için de kuruldu.
ONLINE arkadaşlık sitesi Tinder’a benzer bir uygulama olan Tudder, İngilterede hayvan yetiştiricilerinin boğa ve ineklerini çiftleştirmede kendilerine ideal inek bulmaları için kullanılıyor. Daily Mailin haberine göre, Tudder adı verilen uygulamada, İngiltere genelinde 42 binden fazla çiftlikten hayvan profilleri yer alıyor.
ADAYLARI BULUYOR
Uygulamayı kullanan çiftçiler, yetiştirdikleri inek ve boğaları için gelecekte çiftleşmeleri muhtemel olan adayları buluyor. Hayvanların profilinde fotoğraflarının yanı sıra aile geçmişi, buzağı verme potansiyeli ve pazardaki satış fiyatı gibi bilgiler de yer alıyor. Uygulamayı kullananlar cep telefonundan ineklerin fotoğraflarına bakarak uygun gördükleri adayın sahibiyle iletişime geçebiliyor.
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