İnatçı keçi gribi şampiyonluk maçını erteletti

TÜRK profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan’ın 24 Mart günü EC BOXING’in Hamburg kentinde düzenleyeceği dev galada çıkacağı Avrupa şampiyonluk maçı, rakibin grip olması nedeniyle iptal oldu. Rakibinin maçı iptal ettiğini vurgulayan Fırat Arslan, "Rakibim ağır bir gribe yakalanmış. Bizim için önce sağlık gelir. Hemen kabul ettik" dedi.

4-5 HAFTA İÇİNDE OLABİLİR

EC BOXING Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, maçın tekrarlanacağını vurgulayarak, "28 Nisan tarihinde Trabzon’da düzenleyeceğimiz Fatih Keleş galasında veya Almanya’daki bir organizasyonda Fırat’ı yeniden ringe çıkaracağız. Fırat, şu an için dünya sıralamasında birinci durumda, bunu korumak için maçımızı yapmamız gerekiyor. Hem Fırat ve hem de rakibin sağlığı bizim için çok önemli ve inanıyorum ki, dört veya beş hafta içinde bu maçı tekrarlayacağız" dedi.

BAŞKA SEÇENEKLER DE VAR

Arslan'ın menajeri Okan Yavuz da maçın ertelenmesine üzüldüklerini belirterek, "Fırat çok iyi bir antrenman temposu içindeydi. Rakibimiz ağır bir grip geçiriyor. Saygı duyduk, antibiyotik alacakmış 10 gün ve doktorlar boks yapmamasını söylemiş. Başka opsiyonlar da düşünüyoruz. Dünyanın en başarılı boksörlerinden Roy Jones Junior ile bir maç yapma görüşmelerimiz var. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BİR MAÇI KALDI

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan'ın dört kez Avrupa Şampiyonu olduğunu vurgulayarak, "Fırat Türk profesyonel boks tarihinde bir ilki başarmış efsane sporcumuzdur. Üç kez üst üste dünya şampiyonu oldu, iki kez de maçı almasına rağmen hakkı yendi. Tüm dünya boks otoriteleri o iki maçı sporcumuzun kazandığı konusunda halen aynı fikirdedir. Yeniden dünya şampiyonu olabilmesi için önümüzde bir maçı kalmıştır. Bu maçı kazanması durumunda yeniden dünya şampiyonluğuna çıkacaktır. Kazanmamız durumunda dünya rekoru kırmış olacağız. Fırat, defalarca da Kıtalararası şampiyon olmuştur" diye konuştu.