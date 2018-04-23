İnanılmaz değişim! O şimdi bambaşka biri...
Alman SAT1’de yayınlanan ‘En büyük kaybeden 2018’ adlı yarışmayı altı ay içinde 189 kilodan 95 kiloya düşen 39 yaşındaki Saki kazandı. Yarışmadan bambaşka biri olarak ayrılan Saki, 50 bin euronun da sahibi oldu
ALMANYA’da aşırı kilolu olanların katılabildiği ‘En büyük kaybeden 2018’i, vücut ağırlığının yarısını kaybeden 39 yaşındaki Saki kazandı. Yarışmaya 189.6 kilo ile başlayan Saki, altı ay içinde 95.1 kiloya düştü. Bambaşka bir görünüme kavuşan evli ve çocuklu Saki, 50 bin euronun da sahibi oldu. Yeni hali ile zinde ve sportif görünen Saki, bu kilosunu koruyacağını söyledi.
KAZADAN SONRA DEĞİŞTİ
1997 yılında henüz 19 yaşındayken trafik kazası geçiren ve ölümden dönen yarışmacı “O dönemde bir de hamile eşim düşük yapmıştı. Üst üste gelen sorunlar yaşamımı olumsuz etikledi. Hızla kilo aldım. Çocuklarımla bile oynayamıyordum. Şimdi ise o eski halime kavuştum. Bu halimi koruyacağım” dedi.
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