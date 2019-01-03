İmamların sayısı Katolik rahipleri geçti
Müslüman mahkumların radikalleşmesini önlemek için 2015 yılından itibaren imam işe almaya başlayan Belçika’da şu anda cezaevlerinde görev yapan imamların sayısı, Katolik rahipleri geçti.
HAPİSHANELERDE Müslüman nüfusunun artması ve bir çoğunun cezaevlerinde radikalleşmesinin yanı sıra, terör saldırılarının da hedefinde olan Belçika, 2015’ten itibaren onlarca Müslüman din görevlisini işe almaya başladı. Euronews'in haberine göre hükümetin bu girişiminin cezaevlerinde radikalleşmeyi azaltmaya yardımcı olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak cezaevlerinde görev yapan imamların Katolik rahipleri geçtiği belirtiliyor.
2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki Müslümanların oranı nüfusun yaklaşık yüzde 7’sine denk geliyor.
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