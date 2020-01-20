İmamlardan sonra şimdi de Türkçe öğretmenleri...

BERLİN Eğitim ve Bilim Senatörü Sandra Scheeres’in istediği eğitimin gelecek yıl Berlin Hür Üniversitesi’nde başlaması planlanıyor. Berlin Hür Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Bölümü, geliştirilerek Türkçe öğretmen yetiştirecek hale getirilecek. Bölüme yılda kaç öğrencinin alınacağı ise henüz netlik kazanmadı. Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Berlin Hür Üniversitesi’nin öğretmen yetiştirmeyi kabul ettiğini belirten Berlin Eğitim ve Bilim Senatörlüğü Müsteşarı Steffen Krach, “Üniversite yönetimiyle birlikte hızlıca bölümü oluşturmak için çalışacağız. Okullarımızda Türkçe dersi verecek öğretmenler kısa süre sonra Dahlem’den (Berlin Hür Üniversitesi’nin kampüsünün bulunduğu semt) gelecek” dedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde de bir süredir Türkçe öğretmenler yetiştiriliyor.

Almanya, camilerde görev yapacak imamların yetiştirilmesi yönünde de bir süre önce karar almıştı. Berlin hükümeti, Türkiye’den gelecek imamların Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapmasına karşı çıkıyor. Ankara’nın gönderdiği imamların gelmesini engellemek için de ihtiyaç duyulan din adamlarının Almanya’da yetiştirilmesi çözümü bulundu.

KİRA İSTEMİŞLERDİ

Berlin’de 2017 yılında bazı ilçe belediyeleri Türkçe derslerinin yapıldığı sınıflar için başkonsolosluktan kira talep etmişti. Kira ödemeyi reddeden başkonsolosluk, Türkçe dersleri için okullar dışında derslikler bulmuştu. Ancak yapılan ikili görüşmelerden sonra belediyeler kira talebinden vazgeçmişti. Türkçe dersleri, Almanya’da 1970’li yıllardan beri düzenli olarak işleniyor. Almanya ile Türkiye arasında 60 yıl önce yapılan anlaşma gereği Türk öğrencilerin Türkçe eğitimi için Türkiye’den beş yıllığına öğretmenler gönderiliyor. Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’den gönderilen öğretmenler ilkokul seviyesindeki Türk çocuklarına Türkçe, Hayat Bilgisi ve Din Bilgisi dersleri öğretiyor. Derslerin yapılabilmesi için velilerin okul yönetimlerine talepte bulunması gerekiyor.