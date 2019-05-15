İlker Başbuğ, üç yıl aradan sonra Frankfurt’ta
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışlarının 100’ncü yıl dönümü vesilesiyle Frankfurt’ta gerçekleştirilecek konferansa katılacak.
HESSEN Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği (HE-ADD) tarafından 19 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da ‘Frankfurt Le Meridien Otel’de düzenlenecek konferansta, Başbuğ, ‘Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında nasıl bir Türkiye düşünüyordu?’ konusunu ele alacak. Başbuğ, üç yıl önce Frankfurt’ta HE-ADD’nin Hessen Türk Toplumu, Türk-Alman Klübü ve Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği’yle birlikte düzendiği ‘Uluslararası Siyaset, Ortadoğu ve Türkiye’ başlıklı panele konuşmacı olarak katılmıştı.
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