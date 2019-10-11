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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

İlkay, Emre ve Suat ile üç puan peşinde

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İlkay, Emre ve Suat ile üç puan peşinde

Alman milli futbol takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında pazar günü Estonya ile karşı karşıya geliyor. Almanya ile Estonya arasındaki maç pazar akşamı saat 20.45'de Estonya'da oynanacak. Arjantin ile oynanan ve 2-2 berabere sona eren maçtan sonra çalışmalarını Dortmund kentinde sürdüren Almanya, son çalışmasını ise Estonya'da yapacak.

Alman milli takımında Mesut Özil'in ayrılmasından sonra ilk kez üç Türkiye kökenli futbolcu birarada milli takım kadrosunda yer alıyor. Teknik Direktör Joachim Löw, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Juventus'da oynayan Emre Can'ın yanı sıra Schalke'li Suat Serdar'ı da milli takım kadrosuna davet etti.

İlkay, Emre ve Suat ile üç puan peşinde
İlkay sakatlığı nedeniyle Arjantin ile oynanan maçta forma giyememişti. Emre Can ilk 11'de sahaya çıkarken Suat serdar ise ikinci yarıda forma buldu. Bu maç Suat Serdar'ın ilk A milli maçı oldu. 2015 yılından beri Alman milli takım kadrosunda yer alan Emre Can, şimdiye kadar 23 kez forma giydi. Bir de gol attı. İlkay Gündoğan ise 34 kez milli takım forması giydi. 5 de gol attı.

İlkay, Emre ve Suat ile üç puan peşinde
ÜÇ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Löw, Estonya maçına Arjantin ile oynanan maçta forma giyen futbolculara yine ağırlıklı olarak forma verecek. Löw'ün bu maçta üç değişiklik yapması bekleniyor. Sakatlıkları nedeniyle Arjantin maçında oynayamayan İlkay Gündoğan ile Marco Reus'u ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Arjantin karşısında kaleyi koruyan ter Stenge'nin yerine bu kez kaleye kaptan Manuel Neuer geçecek.

İlkay, Emre ve Suat ile üç puan peşinde
Emre Can'ın büyük bir sürpriz olmazsa yine defansta oynaması beklenirken Suat Serdar ise karşılaşmaya yedek çıkacak. Tallinn'de oynanacak maçta favori Almanya'nın en büyük gol silahı Gnabry olacak. Bayern Münih'li futbolcu şimdiye kadar 11 maçta Alman milli takım forması giydi. Gnabry, 11 maçta 10 gol atarak önemli bir istatistik yakaladı. Gnabry'nin yanı sıra Dortmund kaptanı Reus da gol umudu olarak sahada yer alacak. Panzerler gruplarında Estonya ile Almanya'da oynadıkları ilk maçı 8-0 kazanmıştı.

İlkay, Emre ve Suat ile üç puan peşinde

 

 

 

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