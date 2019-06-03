İlk toplantıda isimler belli oldu! Üçü yönetebilir
Bugün Berlin’de toplanan daraltılmış SPD yönetim kurulu, Andrea Nahles’in yerine üç isim önerdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Malu Dreyer, Manuela Schwesig ve Thorsten Schäfer Gümbel’in, üçlü olarak parti genel başkanlığı görevini sürdürmesi parti yönetimine önerme kararı alındı.
RHEINLAND Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ve SPD Hessen Eyyalet Teşkilat Başkanı Thorsten Schäfer Gümbel, parti yönetiminin kabul etmesi durumunda yeni genel başkan seçilene kadar SPD Genel Başkanlığı görevini ortaklaşa sürdürecek. Üç isim geçen yıl nisan ayında yapılan genel kurluda SPD Genel Başkan Yardımcısı seçilmişti.
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