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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.09.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Almanya organize suç raporu: İlk sırada Türkler var

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Almanya organize suç raporu: İlk sırada Türkler var

Federal Asayiş Dairesi’nin 2018 yılı organize suç raporuna göre, Almanya’da organize suç sayısı bir önceki yıla göre azaldı ancak suç şebekelerinin verdiği ekonomik zarar arttı. Organize suçların geçen yıl Almanya’ya maliyeti 691 milyon Euro olurken organize suça karışan yabancılar listesinin ilk sırasında Türkler yer aldı.

FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Federal Asayiş Dairesi Başkanı Holger Münch, Federal Asayiş Dairesi’nin hazırladığı 2018 yılının organize suç raporunu açıkladı. Rapora göre suç şebekelerinin işlediği suçlar azaldı. 2018 yılı, 2009’dan beri en az organize suçun işlendiği yıl olarak raporda yer alırken maddi zarar açısından da en yüksek ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, suç şebekeleri geçen yıl Almanya’ya ekonomisine 691 milyon Euro zarar verdi. Bu rakam bir önceki yılda 209 milyon Euro olarak tespit edilmişti. Suç sayısında azalma olmasına karşın maddi zararın yüksek olmasının nedeni ise uyuşturucu ticareti.

İLK SIRADA UYUŞTURUCU VAR
Almanya’da geçen yıl işlenen organize suçların başında 201 olayla uyuşturucu ticareti geliyor. İkinci sırada işyeri ve ev soygunları geliyor. İnsan ticareti suçu ise 53 kez işlendi. Almanya’da etnik kökene göre yapılan değerlendirmede ise en çok organize suça karışan yabancılar arasında Türkler ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl 714 Türk vatandaşı Almanya’da organize suçlara bulaştı. Türkleri 404 kişi ile Polonyalılar izliyor. Üçüncü sırada ise 244 kişiyle Arnavutlar geliyor. Geçen yıl organize suç işleyen Alman sayısı ise 2 bin 23 olarak raporda yer aldı.

AŞIRI SAĞA YAKIN TAKİP
Türklerin yer aldığı organize suçlar arasında uyuşturucu ticareti ilk sırayı alıyor. İkinci sırada ise soygunlar geliyor. Ayrıca kara para aklama, gümrük yasalarına muhalefet, insan tacirliği ve şiddet olayları da Türklerin işlediği suçlar arasında. Holger Münch, aşiret suçlarına karışan Türkiye kökenlilerin büyük bölümünün Arap suç ailelerinin üyeleri olduğunu vurguladı. Bakan Seehofer ise organize suçlar konusunda Türkiye ile işbirliği yaptıklarını belirtirken“Haftaya Türkiye’ye gidiyorum. Suç şebekeleriyle mücadele konusunu da konuşacağız” dedi. Seehofer, organize suç şebekelerine yönelik yapılan mücadelenin sonuç verdiğini rakamların ortaya koyduğunu da söyledi. Seehofer bir soru üzerine aşırı sağı yakından takip edeceklerini ve aşırı sağ ile mücadele birimine 200 yeni personel alınacağını kaydetti.

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