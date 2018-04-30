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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Mehmet UZUN-BREMEN
30.04.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere verilecek

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İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere verilecek

Türkiye Kültür Forumu tarafından düzenlenen Kültürale Festivali, 2-6 mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Bremen kentinde düzenlenecek. Müzikten sinemaya, yemek kültüründen tiyatroya bir çok etkinliğin yer aldığı Kültürale’de ilk defa verilecek ödülü ise Türk-Alman kültürüne yaptıkları özel katkılardan dolayı Binooki yayınevi sahipleri İnci Bürhaniye ve Selma Wels kardeşler alacak.

60 yıl önce ilk gelen Türklerin, onların çocukları ile torunlarının yarattıklarını topluma tanıtmak amacıyla kurulan Türkiye Kültür Forumu’nun düzenlediği Kültürale 2018, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Bremen kentinde başlıyor.  Açılış 2 Mayıs'ta Bremen’in tarihi belediye binasında yapılacak. Müzikten sinemaya, yemek kültüründen tiyatroya kadar farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere verilecek

'SUSUZ YAZ'LA BAŞLAYACAK
İlk gösterim, 1964 yılında Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan “Susuz Yaz Filmi” ile başlayacak. Film, Birken Str. 1'deki City 46'da saat 20.30'da izleyicilerle buluşacak. 4 Mayıs akşamı Berlinli müzisyen Canan Uzerli, Weserterrassen’de konser verecek. 5 Mayıs’ta, uzun süredir Bremen Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘İstanbul’ müzikalinin de yaratıcılarından genç yazar Akın Emanuel Şipal, Bremen Tiyatrosu’nda sahnelenen “Hava Üssü Yakınında bir Ev” adlı eserinden bölümler okuyacak. Festival 6 mayıs akşamı, piyanist Meryem Natalie Akdenizli’nin Sendesaal’da vereceği konserle sona erecek.

İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere verilecek

ÖZEL KATKIYA ÖDÜL
Festival kapsamında ilk defa Kültürale ödülü de verilecek. Türk-Alman kültürüne özel katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara verilmesi planlanan ödülü bu yıl Binooki Yayınevi kurucuları Selma Wels ile İnci Bürhaniye alacak. 
Berlinli yayınevinin amacı, Türkçe edebiyatı Alman okurla buluşturarak alışılmış klişelerin ötesinde bir Türkiye edebiyatı yansıtmak ve kuşkusuz dünya edebiyatı eserleri arasında sayılması gereken fakat Alman okurlar tarafından bilinmeyen Türkçe eserleri Almanca okuyanlara sunmak.
İki yayıncı kız kardeş, çalışmalarından dolayı geçtiğimiz yıllarda Alfred Toepfer Vakfı’nın Karios Ödülü ile Kurt Wolf Teşvik Ödülünü de kazanmıştı.

İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere verilecek

BREMENLİ SANATÇI TASARLADI
Bremenli sanatçı Amir Omerovic tarafından yapılan bronz heykelcikte sembolleşen ödül, 2 mayısta Bremen’in tarihi belediye binasında Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Carsten Sieling tarafından Binooki Yayınevi kurucuları Selma Wels ve İnci Bürhaniye’ye verilecek. Ödülün sunum konuşmasını ise Bremen Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kültürlerarası Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu yapacak.

 

 

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