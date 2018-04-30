İlk Kültürale ödülü yayıncı Türk kardeşlere verilecek
Türkiye Kültür Forumu tarafından düzenlenen Kültürale Festivali, 2-6 mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Bremen kentinde düzenlenecek. Müzikten sinemaya, yemek kültüründen tiyatroya bir çok etkinliğin yer aldığı Kültürale’de ilk defa verilecek ödülü ise Türk-Alman kültürüne yaptıkları özel katkılardan dolayı Binooki yayınevi sahipleri İnci Bürhaniye ve Selma Wels kardeşler alacak.
60 yıl önce ilk gelen Türklerin, onların çocukları ile torunlarının yarattıklarını topluma tanıtmak amacıyla kurulan Türkiye Kültür Forumu’nun düzenlediği Kültürale 2018, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Bremen kentinde başlıyor. Açılış 2 Mayıs'ta Bremen’in tarihi belediye binasında yapılacak. Müzikten sinemaya, yemek kültüründen tiyatroya kadar farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
'SUSUZ YAZ'LA BAŞLAYACAK
İlk gösterim, 1964 yılında Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan “Susuz Yaz Filmi” ile başlayacak. Film, Birken Str. 1'deki City 46'da saat 20.30'da izleyicilerle buluşacak. 4 Mayıs akşamı Berlinli müzisyen Canan Uzerli, Weserterrassen’de konser verecek. 5 Mayıs’ta, uzun süredir Bremen Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘İstanbul’ müzikalinin de yaratıcılarından genç yazar Akın Emanuel Şipal, Bremen Tiyatrosu’nda sahnelenen “Hava Üssü Yakınında bir Ev” adlı eserinden bölümler okuyacak. Festival 6 mayıs akşamı, piyanist Meryem Natalie Akdenizli’nin Sendesaal’da vereceği konserle sona erecek.
ÖZEL KATKIYA ÖDÜL
Festival kapsamında ilk defa Kültürale ödülü de verilecek. Türk-Alman kültürüne özel katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara verilmesi planlanan ödülü bu yıl Binooki Yayınevi kurucuları Selma Wels ile İnci Bürhaniye alacak.
Berlinli yayınevinin amacı, Türkçe edebiyatı Alman okurla buluşturarak alışılmış klişelerin ötesinde bir Türkiye edebiyatı yansıtmak ve kuşkusuz dünya edebiyatı eserleri arasında sayılması gereken fakat Alman okurlar tarafından bilinmeyen Türkçe eserleri Almanca okuyanlara sunmak.
İki yayıncı kız kardeş, çalışmalarından dolayı geçtiğimiz yıllarda Alfred Toepfer Vakfı’nın Karios Ödülü ile Kurt Wolf Teşvik Ödülünü de kazanmıştı.
BREMENLİ SANATÇI TASARLADI
Bremenli sanatçı Amir Omerovic tarafından yapılan bronz heykelcikte sembolleşen ödül, 2 mayısta Bremen’in tarihi belediye binasında Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Carsten Sieling tarafından Binooki Yayınevi kurucuları Selma Wels ve İnci Bürhaniye’ye verilecek. Ödülün sunum konuşmasını ise Bremen Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kültürlerarası Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu yapacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle