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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
25.06.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

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İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

Almanya’da sosyal medyada başarılı olanlara ilk kez verilen “Media Fluence Awards 2019” ödülleri, genç sosyal medya dünyasını da bir araya getirdi. Sosyal medyada Sallys Welt olarak tanınan ve yemek tarifleri paylaşan Saliha Özcan, geceden üç ödülle ödülle rekor kırdı.

ALMANYA’da Star Media tarafından, Gazi şirketinin sponsorluğunda düzenlenen ‘Media Fluence Awards 2019’ ödülleri, Almanya’daki genç sosyal medya dünyasını buluşturdu. Törende ‘Almanya Starını Arıyor’ yarışmasında üçüncü olan Joana Kesenci, sosyal medya üzerinden cover yaptığı şarkılarla ünlenen Derya Ürkmez, hipnoz ustası Mr. Yasin, rapçı Qbano sahne aldı. Ünlü boksör Avni Yıldırım da spor dalında övgü konuşması yaptı.

İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

ÇABUK PES ETMEYİN
Gecede ödülleri kimin kazanacağı en büyük merak konusuydu. Almanca YouTube kanalında yemek tarifeleri paylaşan ve sosyal medyada Sallys Welt olarak tanınan Webvideo yapımcısı Saliha Özcan, üç ödülle rekor kırdı. Özcan, Best Food, Best Business ve Best Female ödüllerini kazandı. Özcan, gençleri sosyal medyayı iyi kullanmaya ve çabuk pes etmemeye çağırdı.
Best Comedian ödülünü Minzi Aysel, Best Fashion ödülünü Rüya Çelik, Best Beauty ödülünü Layla Ernck, Best Couple ödülünü Seren ve Ersin, Best Lifestyle ödülünü Justcaan, Best Male ödülünü Emrah, Best Young Talent ödülünü ise talha.insta kazandı.

İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

İlk kez verildi: Almanya’da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

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